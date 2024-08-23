الصحة العالمية: 28 وفاة بالكوليرا في السودان خلال شهر

جنيف:أعلن ممثل منظمة الصحة العالمية في السودان شبل السحباني، الجمعة، تسجيل 28 وفاة في عموم البلاد جراء وباء الكوليرا خلال آخر شهر.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقده مع ممثلة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في السودان كريستين هامبروك، بمكتب المنظمة في جنيف.

وأشار السحباني إلى حدوث موجة جديدة من وباء الكوليرا في السودان بسبب عدم كفاية المياه والنظافة والصرف الصحي في المخيمات التي يقيم فيها النازحون، فضلا عن الفيضانات.

وقال إن السلطات في السودان أعلنت الكوليرا وباء في البلاد يوم 12 أغسطس/ آب الجاري.

ولفت إلى تسجيل 658 إصابة و28 وفاة في 5 ولايات سودانية خلال آخر شهر، أي منذ إعلان الحالات الأولى المشتبه فيها.

ويقدر معدل الوفيات في إصابات الكوليرا في السودان بنحو 4.3 في المئة، وفق السحباني.

بدورها، قالت هامبروك إن الحرب الأهلية في السودان مستمرة منذ 16 شهراً، وإن وباء الكوليرا الذي يعد هذا ثاني انتشار له منذ بداية الحرب، يشكل تهديدا للنازحين.

ولفتت إلى أن وزارة الصحة السودانية أكدت وجود 119 إصابة بالكوليرا في 3 مخيمات للنازحين بولاية كسلا شرق البلاد حتى اليوم، توفي على إثرها 5 نازحين في آخر شهر.

وفي 26 سبتمبر/ أيلول 2023، أعلن السودان تفشي الكوليرا في ولاية القضارف ثم اتسعت رقعة الوباء إلى ولايات أخرى، ما دفع الأمم المتحدة حينها إلى تفعيل خطة عمل مشتركة لمكافحة المرض، شملت حملات تطعيم واسعة النطاق.

ويأتي إعلان انتشار الكوليرا في وقت يشهد فيه السودان تدهورا في القطاع الصحي وتوقف نحو 70 من المستشفيات في مناطق النزاع في 13 ولاية سودانية من أصل 18، جراء حرب بين الجيش وقوات “الدعم السريع” منذ أبريل/ نيسان 2023.

وأسفرت الحرب عن نحو 18 ألفا و800 قتيل وقرابة 10 ملايين نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة.

وتزداد دعوات أممية ودولية لتجنيب السودان كارثة إنسانية بدأت تدفع الملايين إلى المجاعة والموت جراء نقص الغذاء بسبب القتال.

(الأناضول)