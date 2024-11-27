الصحة العالمية: 280 وفاة بمرض الحصبة في اليمن منذ مطلع 2024‎

اليمن: أعلنت منظمة الصحة العالمية، الأربعاء، رصد 280 وفاة بمرض الحصبة في اليمن منذ مطلع 2024.

وقال مكتب المنظمة في اليمن، إن “البلاد تواجه تفشيا للأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات، بما في ذلك فيروس شلل الأطفال، والإسهال المائي الحاد والكوليرا والحصبة والدفتيريا والملاريا وحمى الضنك”.

وأضاف في بيان، أنه “منذ بداية العام الجاري، تم الإبلاغ عن 33 ألف حالة يُشتبه في إصابتها بالحصبة، مع 280 وفاة بسبب المرض نفسه”.

يأتي ذلك “مع تفاقم انعدام الأمن الغذائي في اليمن، حيث تكافح قرابة نصف الأسر الآن للحصول على ما يكفي من الغذاء”، حسب المصدر نفسه.

وأفاد البيان بأن “منظمة الصحة العالمية وقعت اتفاقية بقيمة 3.4 ملايين يورو مع الحكومة الألمانية للحفاظ على خدمات الصحة والتغذية المنقذة للحياة في اليمن”.

وجاءت هذه المبادرة بينما يواجه اليمن حالة طوارئ ممتدة من الدرجة الثالثة، وهي أعلى مستوى للطوارئ الصحية للمنظمة الدولية، وفق البيان ذاته.

وفي 10 يوليو/ تموز الماضي، أعلنت الحكومة اليمنية انخفاض التمويلات الدولية للقطاع الصحي بنحو 70 في المئة.

ومنذ أكثر من عامين، يشهد اليمن تهدئة من حرب بدأت قبل نحو 10 سنوات بين القوات الموالية للحكومة الشرعية وجماعة الحوثي المسيطرة على محافظات ومدن بينها العاصمة صنعاء (شمال)، منذ 21 سبتمبر/ أيلول 2014.

ودمرت الحرب معظم القطاعات في اليمن، ولا سيما الصحي منها، وتسببت في إحدى أكثر الأزمات الإنسانية كارثيةً في العالم، حسب الأمم المتحدة.

(الأناضول)