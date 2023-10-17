الصحة العالمية: 41 استهدافا إسرائيليا للخدمات الصحية بغزة

أنقرة: أعلنت منظمة الصحة العالمية أنّ الخدمات الطبية في قطاع غزة تعرضت لـ 42 استهدافا من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وقال متحدث المنظمة طارق ياشاريفيتش في تصريحات إنّ الوضع الصحي بغزة مقلق، مضيفا: “المستشفيات ما زالت تستقبل المرضى وقدرتها الاستيعابية ممتلئة”.

ولفت ياشاريفيتش إلى استنفاد مخزون الأدوية الذي كان في غزة قبل اندلاع الحرب، وإلى قرب انتهاء كميات الوقود في قطاع غزة.

وسلط الضوء على مسألة عدم قدرة المنظمة على إيصال المساعدات لغزة، مبينا وجود 80 طنا من المستلزمات الطبية والأدوية للأمراض المزمنة في معبر رفح.

وأكد أنّ المنظمة تعمل على مختلف المستويات من أجل إيصال المساعدات إلى قطاع غزة.

ولليوم الحادي عشر يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي استهداف قطاع غزة بغارات جوية مكثفة دمّرت أحياء بكاملها وأسقطت آلاف الشهداء والجرحى في صفوف المدنيين الفلسطينيين.

والثلاثاء حذرت الأونروا في بيان من خطورة انقطاع مياه الشرب في غزة على حياة المدنيين، وكذلك ارتفاع مخاطر الجفاف والأمراض المعدية نظرا لانهيار خدمات الصرف الصحي مع إغلاق آخر محطة لتحلية مياه البحر.

وقالت مديرة الإعلام بـ”الأونروا” جولييت توما: “لم تدخل أي إمدادات على الإطلاق إلى غزة منذ 7 أكتوبر. لا وقود ولا طعام ولا ماء ولا أي نوع آخر من المساعدات”.

من جهتها حذرت وزارة الصحة في قطاع غزة، من ظهور “أوبئة خطيرة” داخل القطاع، بسبب تداعيات الحرب المستمرة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وبعد يومين من إطلاق حربها المستمرة على غزة، أغلقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي خطوط المياه وفصلت خطوط الكهرباء عن القطاع الذي يعاني سكانه من أزمة كبيرة في ظل نقص الخدمات الأساسية، وسط تحذيرات بلديات المدينة من “حالة عطش”.

(وكالات)