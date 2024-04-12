“الصحة الفلسطينية”: إسرائيل تعتدي على مديرية صحة طوباس بالضفة- (صور)

رام الله: قالت وزارة الصحة الفلسطينية، الجمعة، إن الجيش الإسرائيلي اعتدى على مديرية صحة طوباس، شمالي الضفة الغربية، إثر اقتحام المدينة.

وفي بيان، أشارت الوزارة، إلى أن الجيش الإسرائيلي “خلع البوابة الرئيسية للمديرية وصادر تسجيلات الكاميرات الخاصة بها”.

ونددت الوزارة بالاعتداء، ودعت المنظمات الصحية الدولية إلى “التدخل الفوري والضغط على الجيش الإسرائيلي لوقف الاعتداءات

المتكررة على القطاع الصحي والطواقم الطبية”.

وفجر الجمعة، نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية في محافظة طوباس، أسفرت عن استشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة 3 بجروح، بحسب مصادر طبية فلسطينية.

وبالتزامن مع حرب متواصلة على غزة، زاد مستوطنون من اعتداءاتهم في الضفة، كما صعَّد الجيش الإسرائيلي عملياته؛ ما أدى إلى استشهاد 462 فلسطينيا وإصابة نحو 4 آلاف و750 واعتقال 8 آلاف و145، حسب مصادر فلسطينية.

وخلفت الحرب الإسرائيلية المدمرة المستمرة على غزة، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، أكثر من 100 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، حسب بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فورا، وكذلك رغم مثولها للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب “إبادة جماعية”.

(الأناضول)