“الصحة الفلسطينية”: ارتفاع عدد شهداء الضفة إلى 367 منذ 7 أكتوبر

رام الله: أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الخميس، ارتفاع “عدد الشهداء” برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي بالضفة الغربية بما فيها مدينة القدس الشرقية إلى 367 منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وقالت الوزارة في بيان، إن “حصيلة الشهداء في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية ارتفعت منذ بداية الحرب على قطاع غزة إلى 367 شهيدا”.

وأوضح البيان أن “من بين الشهداء 97 طفلا”.

وأشارت الوزارة إلى أن “عدد الإصابات ارتفع إلى 4 آلاف و212 فلسطينيا، بينهم 637 طفلا”.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، وتزامنا مع الحرب على قطاع غزة، ينفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي سلسلة اقتحامات ومداهمات للمدن والبلدات والمخيمات في الضفة الغربية، عادة ما تندلع على إثرها مواجهات واشتباكات مسلحة مع فلسطينيين.

(وكالات)