سياسة | عربي | فلسطين

“الصحة الفلسطينية”: ارتفاع عدد شهداء الضفة إلى 367 منذ 7 أكتوبر

منذ 20 دقيقة

حجم الخط
0

رام الله: أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الخميس، ارتفاع “عدد الشهداء” برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي بالضفة الغربية بما فيها مدينة القدس الشرقية إلى 367 منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وقالت الوزارة في بيان، إن “حصيلة الشهداء في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية ارتفعت منذ بداية الحرب على قطاع غزة إلى 367 شهيدا”.
وأوضح البيان أن “من بين الشهداء 97 طفلا”.
وأشارت الوزارة إلى أن “عدد الإصابات ارتفع إلى 4 آلاف و212 فلسطينيا، بينهم 637 طفلا”.
ومنذ 7 أكتوبر 2023، وتزامنا مع الحرب على قطاع غزة، ينفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي سلسلة اقتحامات ومداهمات للمدن والبلدات والمخيمات في الضفة الغربية، عادة ما تندلع على إثرها مواجهات واشتباكات مسلحة مع فلسطينيين.

(وكالات)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين إثر اقتحام جيش الاحتلال مدنا وبلدات في الضفة- (فيديوهات)
منذ 5 ساعات
دوّامة تشغيل العُمّال الفلسطينيين
منذ 16 ساعة
الهلال الأحمر الفلسطيني: قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 3 مسعفين بمخيم طولكرم- (فيديو)
منذ 18 ساعة
 هآرتس: هذا ما يجب أن تفعله إسرائيل قبل انفجار الضفة
منذ 23 ساعة

اشترك في قائمتنا البريدية