الصحة الفلسطينية: استشهاد مسن برصاص جيش الاحتلال في طوباس

رام الله: استشهد مسن فلسطيني، الثلاثاء، برصاص الجيش الإسرائيلي بمدينة طوباس ما يرفع إجمالي شهداء الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري إلى 124 شخصا.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان، بـ “استشهاد المسن روحي رشيد صوافطة (70 عاماً) إثر إصابته برصاص الاحتلال في الوجه خلال اقتحام طوباس”.

وبحسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية، فإن عدد الشهداء الفلسطينيين في الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس الشرقية، ارتفع إلى 124 منذ 7 أكتوبر الجاري.

بدورها قالت جمعية “الهلال الأحمر” الفلسطيني في بيان، إن طواقمها تعاملت مع 9 مصابين برصاص الجيش، نقلتهم للعلاج في مستشفى طوباس التركي.

وقال شهود عيان، إن قوات عسكرية إسرائيلية خاصة اقتحمت مدينة طوباس وسط اندلاع مواجهات مع عشرات المواطنين.

وأوضحوا أنه سمعت أصوات إطلاق نار واشتباكا مع مسلحين فلسطينيين.

وكانت وزارة الصحة أعلنت في وقت سابق اليوم “استشهاد الطفل محمد عبد القادر خراز (14 عاماً)، متأثراً بجروح حرجة أصيب بها برصاص الاحتلال الحي في قرية زواتا قضاء نابلس”.

وتشهد الضفة الغربية موجة توتر ومواجهات ميدانية تزامنا مع شن الجيش الإسرائيلي حربا على قطاع غزة لليوم 25، استشهد خلالها أكثر من 8306 فلسطينيين بينهم 3457 طفلا والمصابين 21048 ، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.

(الاناضول)