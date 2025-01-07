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الصحة الفلسطينية تحذر من كارثة تعصف بالمشافي تهدد محطات الأوكسجين والأدوية

منذ 26 دقيقة

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غزة – “القدس العربي”:

حذرت وزارة الصحة في قطاع غزة من “كارثة حقيقية” تعصف بالمستشفيات، ومحطات الأكسجين وثلاجات حفظ الأدوية وحضانات الاطفال في كافة المرافق الصحية المتبقية على رأس عملها في القطاع.

وأكدت في تصريح صحافي، شرحت فيه تأثيرات الحرب على عملها، أنه ️لا يوجد مخزون وقود لدى المستشفيات حاليا، بسبب “السياسة التقطيرية” التي يتبعها الاحتلال في إدخال الوقود منذ بداية الحرب.

وأشارت إلى أن ️الاحتلال يجبر قوافل المساعدات، بما فيها سيارات الوقود، بسلوك طرق مليئة باللصوص وقطاع الطرق لسرقتها تحت حمايته.

وأوضحت أنه ️تم سرقة آخر شحنة من الوقود يوم الاثنين، حين كانت في طريقها الى المستشفيات من خلال مؤسسات أممية.

وكررت وزارة الصحة في غزة مناشدتها لكل المؤسسات المعنية والأممية والإنسانية، بضرورة وسرعة التدخل لتوفير الوقود، وتأمينه لتشغيل المولدات في المستشفيات والمراكز الصحية بقطاع غزة.

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