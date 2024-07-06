“الصحة الفلسطينية”: تسجيل أول حالة إصابة بحمى غرب النيل في الضفة- (بيان)

رام الله: أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، السبت، تسجيل أول إصابة بحمى غرب النيل بمدينة جنين، شمالي الضفة الغربية.

وقالت الوزارة في بيان، إنها سجلت “صباح السبت، أول إصابة بمرض حمى النيل الغربي، وذلك في محافظة جنين، حيث اشتبه الأطباء بوجود أعراض مطابقة للمرض، وبعد إجراء الفحوصات اللازمة تم تأكيد الإصابة”.

وأشارت إلى أن “طواقم الرعاية الصحية الأولية وصحة البيئة، بالتعاون مع كافة الجهات المختصة في محافظة جنين تنفذ منذ صباح اليوم (السبت) حملة لمكافحة البعوض في أحياء جنين ومخيمها”.

وقالت إن “حملات لمكافحة البعوض ستنفذ أيضا في كافة المحافظات الفلسطينية”.

وفق وزارة الصحة الفلسطينية فإن “الاقتحامات المتكررة لجيش الاحتلال واستهدافه للبنية التحتية، خصوصا شبكات المياه والصرف الصحي في جنين وغيرها من المدن والمناطق الفلسطينية، أدت إلى زيادة انتشار البعوض بشكل كبير خصوصا في مدينة ومخيم جنين”.

ومنذ شهور تتعرض جنين ومخيماتها لاقتحامات إسرائيلية يتخللها تجريف وتدمير البنية التحتية.

وأوضحت الوزارة، أن “مرض حمى النيل الغربي ينتقل عبر البعوض، وأن أعراضه تشبه إلى حد كبير أعراض الإنفلوانزا، مع ارتفاع في درجات حرارة الجسم حيث تظهر الأعراض بعد ثلاثة أيام من لدغة البعوضة”.

وتابعت أن “أكثر الفئات العمرية عرضةً للإصابة كبار السن”.

والأربعاء، أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، في بيان، عن وفاة 11 إسرائيليا وتشخيص إصابة 153 شخصا بفيروس حمى غرب النيل.

وحمى النيل الغربي (أو حمى غرب النيل) مرض فيروسي ينتقل للإنسان بواسطة البعوض، حيث تم اكتشافه عام 1937 في ولاية غرب النيل في أوغندا، وينتشر عادة عن طريق البعوض المصاب بالعدوى عندما يتغذى على دم طيور مصابة.

(الأناضول)