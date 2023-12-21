الصحة الفلسطينية: مئات الجرحى يفارقون الحياة في مستشفى الشفاء

غزة: أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الخميس، أن مئات الجرحى يفارقون الحياة نتيجة عدم توفر الخدمات الصحية في مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة.

وقال المتحدث باسم الوزارة، أشرف القدرة، في بيان مقتضب، إن “مئات الجرحى يفارقون الحياة نتيجة عدم توفر الخدمات الصحية في مجمع الشفاء الطبي”.

وأشار القدرة إلى “خروج مستشفيات مدينة غزة ومناطق شمال القطاع عن الخدمة”.

والثلاثاء، عادت قوات الاحتلال واستهدفت مجمع الشفاء الطبي وسيارة مدنية أمام بوابته كانت تنقل أحد الجرحى، ما أدى إلى “استشهاد 28 شخصا وإصابة العشرات خلال 6 ساعات”، بحسب بيان سابق للوزارة الفلسطينية.

وإلى جانب اقتحام وتدمير مستشفيات شمالي قطاع غزة، تستهدف المدفعية والطائرات الإسرائيلية مستشفيات في جنوب القطاع، كان آخرها “مجمع ناصر الطبي” في خان يونس، ما أدى لإنهاك المنظومة الصحية بالقطاع.

منذ 7 أكتوبر الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت حتى الأربعاء، 20 ألف شهيد فلسطيني، و52600 جريح، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.

(الأناضول)