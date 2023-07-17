الصدر يحذر من اندلاع فتنة شيعية- شيعية في العراق- (تغريدة)

بغداد: حذّر الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، اليوم الإثنين، من مغبة اندلاع فتنة شيعية- شيعية، واستخدام السلاح ضد بعض المقار الحزبية.

وقال الصدر، في تغريدة على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، تعليقاً على الهجمات بالصواريخ والأسلحة الخفيفة التي تعرضت لها مقار للتيار الصدري وحزب الدعوة الإسلامية ومنظمة “بدر”، خلال الساعات الـ24 الماضية: “إننا نستنكر ذلك”.

وأضاف: “نحذر المؤمنين من الانجرار خلف ذلك، فإن هناك أطرافاً لن تتورع عن الدماء، ونشر الفتنة لأجل مغانم دنيوية”.

وحث القوى السياسية في البرلمان العراقي على “سن قانون تجريم سب العلماء بغير وجه حق”.

وكان مقربون من الزعيم الشيعي مقتدى الصدر قد ذكروا مؤخراً أن جماعات مرتبطة بالأحزاب الشيعية قد شنت، خلال الأيام الماضية، حملة للإساءة للمرجع الشيعي محمد صادق الصدر، والد الزعيم الشيعي مقتدى الصدر.

(د ب أ)