الصدر يدعو إلى تظاهرة نصرة لغزة: احرقوا علمي إسرائيل وأمريكا وألبسوا الأكفان

بغداد ـ «القدس العربي»: يستعد أتباع زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، إلى تنظيم احتجاجات موحدة في المحافظات العراقية، يوم الجمعة المقبل، للتنديد بالعدوان الإسرائيلي المدعوم أمريكياً، ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزّة، في وقتٍ سلّم فيه السفير الفلسطيني في بغداد، أحمد الرويضي، وزير الخارجية العراقية، فؤاد حسين، رسالة من رئيس الحكومة الفلسطينية محمد مصطفى، دعا فيها إلى ضرورة الضغط الدولي على قوات الاحتلال الإسرائيلي لوقف حرب الإبادة، وإفشال مخططات التهجير القسري.

صلاة موحدة

ووجه مكتب الصدر، أمس، تعميما إلى لجان «صلاة الجمعة» في العراق، بأن صلاة يوم الجمعة المقبل ستكون «موحدة» في كل محافظة من محافظاتها، وذلك استعدادا للتظاهرة التي دعا إليها مقتدى الصدر لنصرة غزة.

وحسب وثيقة التعميم الصادرة عن الإشراف العام على صلاة الجمعة، فإنه «تقرر أن تكون صلاة الجمعة موحدة في كل محافظة، على أن تكون في بغداد صلاتان بجانبي الكرخ والرصافة، للخروج بتظاهرة سلمية غاضبة تنديدا بالعدوان الصهيو أمريكي على غزة هاشم وأهلها».

وكان الصدر الذي يتزعم أيضاً «التيار الوطني الشيعي» قد دعا أول أمس، إلى التظاهر يوم الجمعة المقبل.

وقال في بيان «إخوتي أحبتي أيها المصلحون في عراقنا الحبيب. في جمعتكم القادمة عليكم بالخروج بتظاهرة سلمية غاضبة كل في مكان (صلاة جمعة) تنديدا بالعدوان الصهيو أمريكي الغاشم ضد غزة واستنكارا لما تقوم به من مجازر ضد الأبرياء والأطفال والكوادر الطبية والإعلامية».

وأضاف: «عليكم بحرق العلمين الإسرائيلي والأمريكي خلال تظاهراتكم السلمية الغاضبة تلك» مشددا على ضرورة «عدم رفع أي علم إلا العلم الفلسطيني والعراقي فقط لا غير».

وتابع: «إن شئتم فالبسوا الأكفان تيمنا بما فعله السيد الوالد» في إشارة إلى رجل الدين الشيعي محمد صادق الصدر.

في العاصمة بغداد أيضاً، التقى سفير دولة فلسطين أحمد الرويضي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، وسلّمه رسالة من رئيس الوزراء وزير الخارجية الفلسطيني، محمد مصطفى.

بيان للسفارة أفاد بأن الرسالة الخطية لمصطفى تضمّنت التشديد على أهمية «تفعيل الضغط الدولي على قوات الاحتلال الإسرائيلي لوقف حرب الإبادة التي يتعرض لها شعبنا، وإفشال مخططات التهجير القسري».

وتطرق الرويضي خلال اللقاء إلى «الأوضاع في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس المحتلة، والتحركات التي تقوم بها القيادة الفلسطينية لوقف العدوان، وإدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض» مثمنا «المساعدات المقدمة من العراق لشعبنا الفلسطيني».

استعدادات لتنظيمها يوم الجمعة المقبل… ورسالة فلسطينية لبغداد

وأكد حسين «موقف العراق الثابت والداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها تجسيد دولته المستقلة» مشيرا إلى أن بلاده «ستواصل جهودها الدبلوماسية في المحافل الإقليمية والدولية دعما لفلسطين، ورفضا لكافة أشكال الانتهاكات التي تمس حقوق الإنسان» حسب البيان. يحدث ذلك في وقتٍ تستعد فيه العاصمة بغداد لاستضافة مؤتمر القمّة العربية المزمع إقامته في أيار/ مايو المقبل.

وأعرب مندوب فلسطين في جامعة الدول العربية، السفير مهند العكلوك، عن أمله بأن تخرج قمة بغداد المقبلة بقرارات حاسمة لدعم الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن العراق قادر على تبني مواقف عربية مهمة داعمة لفلسطين وشعبها.

وقال للصحيفة الحكومية، في أعقاب لقائه السفير العراقي لدى القاهرة قحطان الجنابي، إن «القيادة العراقية أبلغتنا بأن قمة بغداد ستدعم بشكل كبير القضية الفلسطينية من كل الأبواب وعلى جميع المستويات» مشيرا إلى أن «العراق طلب من فلسطين تقديم أي طلبات أو وثائق لبحثها في اجتماعات القمة».

ووفق العكلوك، فإنه بحث أيضا مع السفير العراقي «الاستعدادات الكبيرة التي أنجزها العراق من أجل استضافة أشقائه العرب» موضحا أن «القمة ستتضمن قرارات وتحركات مؤثرة».

ولفت إلى حديث السفير العراقي عن الإمكانيات الكبيرة لدى الدول العربية مجتمعة ومنفردة «للضغط على إسرائيل وأمريكا، إذ توجد قدرات كبيرة على مختلف المستويات، السياسية والدبلوماسية والاقتصادية والقانونية» مشددا على ضرورة «تفعيلها من أجل لجم هذا الشر».

دعم القضية الفلسطينية

وأوضح أن «السفير العراقي قحطان الجنابي، جدد موقف الحكومة العراقية وشعبها الداعم للقضية الفلسطينية والمتضامن بكل الأبعاد مع شعب فلسطين».

إلى ذلك، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين، استعداد العراق الكامل لاستضافة القمة المقبلة وتوفير الظروف الملائمة لنجاحها.

وذكر بيان لوزارة الخارجية أن حسين أجرى اتصالاً هاتفياً مع الطاهر الباعور، المكلّف بتسيير وزارة الخارجية والتعاون الدولي في ليبيا.

وبحث الجانبان خلال الاتصال «سبل تطوير العلاقات بين العراق وليبيا، وتوسيع آفاق التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين، ويعزز العمل العربي المشترك».

وجرى، وفق البيان، التأكيد على أهمية «تفعيل أعمال اللجنة العراقية ـ الليبية المشتركة، وتحديث الأطر الاتفاقية بين البلدين بما يواكب المتغيرات الحالية ويُرسّخ التعاون المؤسسي بينهما».

وفي الشأن الإقليمي تبادل الوزيران وجهات النظر حول «التطورات المتسارعة في المنطقة، لا سيّما ما يجري في قطاع غزة» حيث عبّرا عن «تضامن بلديهما الثابت مع حقوق الشعب الفلسطيني، وأهمية وقف التصعيد العسكري، وضمان حماية المدنيين».

وناقش الجانبان ايضا «التحضيرات الجارية لعقد القمة العربية المقبلة في بغداد خلال شهر أيار(مايو) 2025، حيث أكّد الوزير فؤاد حسين استعداد العراق الكامل لاستضافة القمة وتوفير الظروف الملائمة لنجاحها» مشدداً على أن «بغداد تتطلع لأن تكون القمة منصة لتعزيز التضامن العربي والتفاهم الإقليمي».

وعبّر الطاهر الباعور عن تقدير ليبيا للدور العراقي الفاعل في دعم القضايا العربية، مشيداً بـ«الجهود المبذولة للتحضير للقمة» مؤكداً دعم بلاده لنجاحها، وثقته في «قدرة العراق على تنظيم قمة تُعزّز وحدة الصف العربي وتُلبّي تطلعات الشعوب».