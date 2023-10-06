الصدر ينتقد مهرجان العراق الدولي… ومستشار للسوداني: هل دورنا نشر وصايا للبس والأزياء؟

بغداد ـ «القدس العربي» : أبدى زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الجمعة، رفضه لتنظيم مهرجان «العراق الدولي الأول» مشيرا إلى أن تكراره سيولد ردة فعل شعبية ضد «التحرر المفرط والتمهيد للتطبيع» وفيما حذر الدول الإسلامية من «الانفتاح المتزايد والتحرر الممقوت» وجه دعوة للعالم لـ«رفض تمدد» مجتمع الميم.

ونظم المهرجان الذي قصده الصدر، في ساحة الاحتفالات، وسط بغداد، قبل أيام. وأثار موجة من ردود الفعل الغاضبة، خصوصا من قبل القوى الشيعية، التي دعا بعضها الحكومة لإجراء تحقيق. ويواجه أفراد مجتمع الميم في العراق ضغوطا، لاسيما وأن قوى سياسية تسعى لتشريع برلماني يستهدفهم. ففي 15 أغسطس/آب 2023، قدم العضو المستقل في مجلس النواب، رائد المالكي، مشروع قانون يهدف إلى تعديل «قانون مكافحة البغاء» رقم 8 لسنة 1988، ليجرم جنائيا العلاقات المثلية والتعبير عن العبور الجندري.

ودعت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحكومة إلى سحب مشروع القانون المعروض حاليا على البرلمان والذي يقترح فرض عقوبة الإعدام للسلوك الجنسي المثلي والسجن للتعبير عن العبور الجندري.

واعتبرت أن في حال تبنيه، سينتهك حقوق الإنسان الأساسية، بما فيها الحق في حرية التعبير، وتكوين الجمعيات، والخصوصية، والمساواة، وعدم التمييز ضد المثليين/ات ومزدوجي/ات التوجه الجنسي وعابري/ات النوع الاجتماعي (مجتمع الميم) في العراق.

الصدر قال في «تدوينة»: «لا يسعني إلا أن أقف مستغربا أمام ما صرح به رئيس وزراء بريطانيا (ريشي سوناك) بما يخص المتحولين و(المجتمع الميمي) أو الشذوذ الجنسي، إذ أعلن معارضته لذلك التحول وكذلك للمجتمع الميمي وأعلن معارضته لدعمه ونشره من خلال المدارس وغيرها». وزاد: «كانت بريطانيا من أكبر الدول الداعمة للمجتمع الميمي والتحول الجنسي رسميا. وحسب فهمي فإن الدوافع الحقيقية خلف هذا التصريح، وإن كان من المحتمل أن تكون سياسية، إلا إن لها جذورا، أهمها عدم تجاوب الأغلب مع أفكار المجتمع الميمي المثلي الذي بدأت تتضح معالمه السيئة عند الشعوب، وخصوصا مع حملات الإجبار على الانخراط بهذا المجتمع الشاذ والتثقيف للتحول الجنسي من خلال الحملات الإعلامية والقانونية والتربوية، وما شاكل ذلك».

«الوقوف ضد المظلومين»

ووفق الصدر فإن «الغرب الذي يدعي الديمقراطية عودنا على الوقوف ضد المظلومين في العالم كدعمه للكيان الصهيوني ضد الفلسطينيين الذين تجرف منازلهم ويهجّرون من مدنهم أو دعم الاحتلال الفرنسي وغيره في الدول الافريقية المظلومة وغيرها. والغرب ذاته يقف داعما للمجتمع الميمي الذي بدل نعمة الله كفرا واتخذ من المثيل زوجا ويحارب من (يتطهر) كما قال تعالى في كتابه العظيم».

وعبر الصدر عن أمله من باقي الدول في أن «تحذو حذو ما أعلنه رئيس وزراء بريطانيا من رفض التمدد وفرض المجتمع الميمي في دولهم بل في العالم أجمع» حسب ما قال.

فيما حذر في الوقت عينه الدول الإسلامية من «الانفتاح المتزايد ومن التحرر الممقوت الذي لا يفضي إلا الى التطبيع وانتشار المثلية، كما حدث في الحفل الخارق للأعراف المجتمعية العربية والإسلامية في عراقنا الحبيب وفي ظل دولة (بني العباس) فقد كان (في الْمَدينَة تسْعَة رَهْط يفْسدونَ في الْأَرْض وَلَا يصْلحونَ) وبإشراف مباشر من السفيهة الأمريكية والتي أعلنت دولتها أنها (أمة المثليين)».

حذّر من ردة فعل شعبية رافضة «للتحرر المفرط» والتمهيد للتطبيع

وختم الصدر «تدوينته» بالقول: «أنا على يقين إن الشعب العراقي أمة الطهارة ويريدون أن يتطهروا ويرفضون الفساد والشذوذ، وإن تكررت مثل تلك الحفلات فأنا على يقين بأن الشعب سيعلن رفضه الموحد ضد التحرر المفرط وضد التمهيد للتطبيع والمجتمع الميمي».

ومع اتساع دائرة الانتقاد للمهرجان الذي أقيم في العراق الأسبوع الماضي، أصدر عارف الساعدي، مستشار رئيس الوزراء للشؤون الثقافية «إيضاحا» جديدا لموقف الحكومة من الحفل، كاشفا عن وجود «حملات ابتزاز» هدفها الحصول على الأموال.

وقال في بيان صحافي: «لتوضيح ما حدث في مهرجان العراق ودورنا فيه، أقول بكل وضوح وصراحة، قدمت الفنانة شذى حسون طلبا تروم فيه إقامة مهرجان تكريمي للفنانين العراقيين والعرب. الرئاسة ووزارة الثقافة دعمت الفكرة (مهرجان يُكرَم فيه فنانون عرب وعراقيون يستحقون التكريم) ولكن الفنانة لم تحصل على أي دعم مالي، لأن الطلب مقدم من شركة خاصة، لكن الدعم تلخص في تهيئة الساحة لنصب المسرح فيها، وبعض اللوجستيات من استقبال الضيوف وتوديعهم».

وأضاف: «لا علاقة لنا بالتنظيم الفني إطلاقا، ولا بدعوات المكرمين، رغم أن المهرجان كان فيه من الشخصيات والأسماء المهمة ما يرفع من قيمته، مثل حبيب غلوم وجمال سليمان ووليد توفيق وجواد الشكرجي وعواطف نعيم وعبدالستار البصري وآلاء حسين وإياد راضي وعلي فاضل وغيرهم من الأسماء المحترمة، تم تكريمهم بطريقة لائقة ومفرحة، وتحدثوا بجمال فائق عن بغداد وعودة عافيتها بالفن والشعر والسلام».

وبيّن أن «منصة التكريم لم يرتق لها إلا هؤلاء الفنانون وأمثالهم المحترمون، فضلا عن لجنة التحكيم عالية الجودة، ومن ضمنهم نقيب الفنانين جبار جودي وشذى سالم وآخرون».

«أمر غير لائق»

واستدرك: «لكن نقول وبصراحة أيضا هل هناك أخطاء؟ نعم هناك أخطاء، فما حدث من وجود بلوكرات وفاشنستات (في إشارة إلى شخصيات شهيرة على منصات التواصل الاجتماعي) أمر غير لائق، ولكن هل دورنا أن نفتش النساء في بوابة الحفل؟ أو ننشر وصايا للبس والأزياء؟ ولو فعلنا مثل هذا الأمر لشُتمنا أكثر وأكثر! ولو منعنا المهرجان من الأساس لقيل إن بغداد أصبحت قندهار».

ولفت إلى أن موعد المهرجان كان في 29 أيلول/ سبتمبر الماضي، «وأرسلت الدعوات من قبل إدارة المهرجان بناء على هذا الموعد، ولكن ما حدث من كارثة لأهلنا في الحمدانية والحداد الذي أعلن عنه العراق دفع إدارة المهرجان إلى تأجيل الحفل إلى يوم 3 / 10 والذي تزامن مع اليوم الوطني (وهذا يعني أن المهرجان لم يقم احتفالا باليوم الوطني، إنما هو موعد تأجل لا أكثر ولا أقل)».

ووفق الساعدي فإن «كل الآراء محترمة، وخصوصا الحريصة على سمعة البلد، بل هي ضرورية لتصحيح أي خلل يحدث، ولا أظن أحدا منا لا يحافظ على سمعة هذا البلد، أما حملة التسقيط التي حصلت من بعض المبتزين أقول لهم بصراحة نحن لا يمكن ابتزازنا بالأموال لكي نشتري السكوت، والكلام يشمل أحد الفنانين المقيمين في مصر (لم يسمه) وأؤكد له بأنك لو نشرت وصرخت إلى يوم القيامة لا أموال لدينا لنسكتك، وحتى لو لدينا فإننا نخجل من طريقة الابتزاز السافلة، وذنبنا الوحيد أننا لم نأت لك بالأموال من (رئيس الوزراء محمد شياع) السوداني لكي تصرف على أولادك وكلياتهم الغالية جدا في مصر والحياة المرفهة هناك، هذا كل ما في الأمر والرسائل بيننا تشهد على ذلك».

وختم بالقول: «معيب جدا على من يدعي الفن أو الثقافة وعمله الأساس ابتزاز الناس بالبوستات (تدوينات) والشتائم لغرض الحصول على الأموال».

ويبدو أن تكرار التوضيحات الحكومية لما رافق المهرجان من ردود فعل غاضبة ومنتقدة لعدة أسباب، لم يكن كافيا، إذ وجه النائب المستقل هادي السلامي ثلاثة أسئلة للسوداني بشأن المهرجان المثير للجدل.

وحسب وثيقة رسمية لمكتب النائب، فإن الأسئلة تمحورت حول «الجهة المسؤولة عن منح الموافقات الرسمية لإقامة المهرجان الذي أقيم (في 3 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري) في المنطقة الخضراء (ساحة الاحتفالات)» بالإضافة إلى «أسباب انتشار العديد من المقاطع المخلة بالحياء والآداب العامة من قبل بعض الفنانات والفاشنستات المشتركة في فعاليات هذا المهرجان على الرغم من كونها تشكل خروجا على القيم الدينية والأخلاقية للمجتمع العراقي، والتي تسببت في إعطاء صورة غير صحيحة عن واقع المجتمع العراقي وقيمه في هكذا مناسبات، وعلى الرغم من الحداد الذي يعيشه العراقيون بسبب فاجعة الحمدانية».

أما السؤال الثالث فكان بشأن «الجهة المسؤولة عن إعداد وتنظيم برنامج وفقرات المهرجان ومتابعة انسجامها مع طبيعة المناسبة التي أقيم المهرجان لتغطيتها». ومنح النائب مدة 15 يوما للسوداني للإجابة على الاسئلة النيابية.