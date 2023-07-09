تحقيقات | اقتصاد

الصراع في تايوان سيسبب صدمة لصناعة أشباه الموصلات العالمية

منذ 48 دقيقة

حجم الخط
0

تايبيه: ذكرت وحدة الاستخبارات الاقتصادية، التابعة لمجموعة “إيكونوميست”، في أحدث تقرير لها أن صراعا في تايوان سيسبب صدمة لصناعة أشباه الموصلات العالمية، وستكون اليابان وكوريا الجنوبية والفلبين، الأكثر تضررا.

وأضافت وحدة التحليل، التي حذرت من دمار يلحق باقتصاد آسيا، حال نشوب صراع عبر مضيق تايوان، أنها تفترض سيناريو الصراع الكامل الافتراضي، الذي يتضمن مشاركة عسكرية مباشرة، من قبل تايوان والصين وأمريكا، مع تصعيد بمبادرة من الصين ومشاركة الولايات المتحدة في تفعيل لتحالفاتها الأمنية، حسب صحيفة “تايبيه تايمز” الأحد.

وأضاف التقرير أن مخاطر شن هجوم عسكري صيني مباشر على تايوان “مستبعد تماما”.

غير أن التقرير ذكر أن الاقتصاديات الآسيوية لديها نقاط ضعف كثيرة، مرتبطة بتايوان، لاسيما فيما يتعلق بتصنيع الرقائق المتقدمة.

وكان تقرير سابق للوحدة، قد ذكر في آذار/ مارس الماضي أن تايوان تشكل 60% من أشباه الموصلات في العالم و90% من الرقائق المتقدمة.

وذكر التقرير الصادر هذا الأسبوع أنه في أفضل الحالات، سيعرقل نشوب صراع الروابط الجوية والبحرية، اللازمة لاستيراد المواد الضرورية لتصنيع الرقائق وتصدير الرقائق.

وأضاف “في أسوأ الحالات، ستؤدي حرب إلى التدمير الكامل لمنشآت تصنيع الرقائق في تايوان”.

(د ب أ)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

تايوان تمرر قانونا جديدا لدعم صناعة الرقائق الإلكترونية
9 - يناير - 2023
بايدن: إنتاج أشباه الموصلات قضية “أمن قومي”
10 - سبتمبر - 2022
بايدن يحض الكونغرس على تخصيص 52 مليار دولار للاستثمار في أشباه الموصلات
26 - يوليو - 2022
باحثة ودبلوماسية كورية سابقة: هل يتعين على أمريكا الدفاع عن تايوان أم التخلي عنها؟
4 - يونيو - 2022

إشترك في قائمتنا البريدية