الصراع مع إسرائيل: هل يجدي التخفف بصدده من التفكير بشموليّة؟

الرائج حيثما درت من حولك هو التبرّم المسبق من كلّ تعميم، ومن كل ثنائيّة، ومن كل خصال مزمنة ليست سهلة التبدّل في الأشياء.

نخب غدت هذه مشغلتها التي تغنيها في الواقع عن كل مشغلة: أن تتربّص عند كل قارعة وتنقض أمام كل شبهة تعميم أو تثنية أو تنسيب للأشياء إلى جواهر فيها راكزة. المشترك في كل هذا التنفير من التفكير بشمولية. لكن هل يجدي الإقلاع عن أي تطلع شموليّ، إجماليّ، لفهم الأشياء ولتحديد موقع ما ضمنها؟

لنبدأ بأسهل الاعتبارات هنا. التفكير الثنائي. إذا كانت المواجهة قائمة بين زيد أو عمرو لا ينفع أن تقول لنفسك إني في هذه المواجهة مع قيس. إلا إذا كان قيس فعلاً داخل في المواجهة ولا نراه.

يمكنك أن تكون مع زيد ضمراً أو جهراً، أو مع عمرو، ويمكنك أن تكون ضمراً مع أحدهما وجهراً مع الآخر، ويمكنك أن تكون ضمراً وجهراً في مقلب وتكون نتيجة انحيازك هذا سلبية على من تنحاز إليه. هناك ما لا يحصى من احتمالات، وعليها أن تعرّج جميعاً على الثنائية القائمة بالفعل، لا أن تنفيها بالمسبق، بل أن تنفيها بالتدريج، وحتى هنا، فحين تنفيها لا يحدث ذلك من دون العروج على ثنائيات جديدة.

فالتحلّل من الثنائيات بالمطلق ليس بالمتاح بالسهولة التي يروّج لها خطاب «دعك من الثنائيات». مع التنبيه إلى أن هذا الخطاب إما ينتهي بالمحصلة إلى الترويج للأحادية، وإما إلى تقدير أن كل شيء لزج لا يستقيم في أي قالب.

لا مفرّ من الثنائية إلا بإدراك أن الثنائيات متعددة، متكثرة ومتكسّرة في آن. بعضها يطيح ببعضها الآخر.

إن كنت راغبا بثنائية غير تلك التي هي محتدمة الآن فليس من السهولة أن تطمئن نفسك أن التماثل بين المتناقضين سيؤمّن لك، من تلقاء نفسه، أو من تلقاء كشفك له، موطئ قدم، لإحداث فرز تناقضيّ جديد.

لنعد الى الصراع العربي الإسرائيلي. في الخمسينيات والستينيات، كانت كل من إسرائيل ـ حزب العمل والأنظمة الجمهورية العسكرية «الثورية» في العالم العربي تقول بنوع من الاشتراكية، إنما من النوع الذي يقدّم في الحالتين، الأمة على الطبقة. بالنسبة إلى القوى المستندة إلى أيديولوجيا دينية في كل من إسرائيل والبلدان العربي شكّل هذا عنصر تماثل. القوى الدينية المتشددة انقسمت في العالم اليهودي بين من اعتبر الدولة العبرية قد تعسّفت في إرساء نفسها قبل مجيء المسيح ابن داود، وبين التي اعتبرت أن هذه الدولة ناقصة طالما هي لم تلتزم بإقامة حكم الشريعة اليهودية أو بإعادة بناء هيكل سليمان. بالمحصلة، استطاعت القوى المؤدلجة للدين على نحو محموم قلب هذه الثنائية بإحداث أخرى.

ففي إسرائيل، ترنّح اليسار الصهيوني لصالح التلاقح، غير المستقر حتى الآن، بين صهيونيتين. واحدة «تنقيحية» جابوتنسكية ـ ليكودية، تتعامل بشكل «وثني» مع موضوع الأرض، وإن كانت لا تتبنى على الإطلاق المنهج الديني لإدارة المعاش في إسرائيل. وثانية، صهيونية دينية، ليست الأرض فحسب مبتغاها وإنما إقامة الهيكل ومن خلاله إقامة مجتمع موافق للشريعة اليهودية في إسرائيل.

ومن المقلب الآخر، يخاض الصراع من موقع أيديولوجيا دينية. وهنا التلاقح الأبرز يأخذ بعداً إقليمياً ومذهبياً، بين الخط الذي أرسته الأيديولوجيا الخمينية في إيران ثم بين الشيعة العرب، وبين الإسلام الحركيّ السنّي، المصطدم مع الخمينية بشكل دام في كل بلدان المشرق العربي، إنما المتشابك معها في فلسطين.

كل ثنائية تقوم على عنصر تماثلي تتحرك من حوله. اعتنق كل من ديفيد بن غوريون وجمال عبد الناصر وأحمد بن بلة الفكرة الاشتراكية. هذا عنصر تماثلي

أما المعترضون على فرض الشريعة، فتراهم انقسموا بين رهط متقبل، بحماسة أو على مضض، لهيمنة الإسلاميين في هذا الصراع، وبين قسم «ملتجئ» عند أمريكا أو بين طيّات «اتفاقيات إبراهام» الإقليمية.

كل ثنائية تقوم على عنصر تماثلي تتحرك من حوله. اعتنق كل من ديفيد بن غوريون وجمال عبد الناصر وأحمد بن بلة الفكرة الاشتراكية. هذا عنصر تماثلي. قدّموا جميعهم في فهمهم للاشتراكية وحدة الأمة على أممية الطبقة. هذا عنصر تماثلي أيضاً. لا يلغي ذلك الاختلاف البيّن بين الطابع العسكري للنظام الناصري والطابع الانبثاقي عن حركة تحرر وطني ثم المُعسكر لاحقاً، والذي كان أول ضحية له بن بلة نفسه، في الجزائر، وبين الطابع المركب في إسرائيل. اختصارها أنها دولة لجيش ليس بالأمر «الدقيق» لكنه اختصار «حقيقيّ». في الوقت نفسه لها نظام سياسي، برلماني، «ديمقراطية لليهود فحسب» أو «لليهود أولاً» أو لنقل: إثنوقراطية انتخابية.

بالنسبة إلى العرب والمسلمين وكل مناهضي الصهيونية في العالم هي دولة استيطان استعماري، ومن أخبث أنواع الاستعمار. لكنها بالنسبة إلى إسرائيل نفسها فهي منبثقة عن حركة تحرر وطني! بالنسبة للعرب هذا هو الخبث نفسه. كذبة لخداع الغير، وفي أحسن الحالات كذبة ذاتية ترددها إسرائيل عن نفسها. وهنا تظهر مشكلة. لا يمكن ردّ كل أدلجة إلى عملية نفاق، تجاه الذات أو تجاه الغير لا أكثر، حتى عندما يكون التناقض فعلياً ومن الضرورة خوضه، لا التهرّب منه، من طرف من مصلحته لجم هذا المشروع الاستيطاني الصهيوني ما أمكن، والدفاع عن حقوق المجتمعات التي تسبب هذا المشروع بنكبة كارثية وإجرامية بحقها، ما أمكن. عندما تقدّم إسرائيل أصل وجودها كحركة تحرر وطني، فهي تفعل ذلك بالاستيحاء من مفهوم للتحرر الوطني انتشر في الأمريكيتين. قوم على التحرر الوطني الذي يقوده أبناء المهاجرين من أوروبا بوجه الاستعمار الأوروبي. لقد ولدت فكرة التحرر الوطني لدى المستوطنين البيض لكسر تبعيتهم للممالك الأوروبية! التحرر الوطني تطور بشكل مختلف في هاييتي، على يد المستعبدين المنقولين من أفريقيا. وتطور لصالح الشعوب الأصلية والخلاسيين في أمريكا الجنوبية بعد أن كانت الصدارة فيه للمستوطنين البيض ضد الحواضر الأوروبية في وقت سابق. وحتى لنرجع إلى لحظة حرب الاستقلال الأمريكية. كانت دعاية البريطانيين ضد جورج واشنطن وصحبه أنهم يعاملون بقسوة الرقيق الأسود ويضطهدون السكان الأصليين! ليس معنى هذا أن مفهوم التحرر الوطني يمكن وضعه بكل بساطة جانباً. لو أمكن لا ضير من ذلك. لكن المفهوم لم يتوقف عن إيجاد وظائف لنفسه، في مقابل ضياع وظائف سابقة له. مفهوم التحرر الوطني بحد ذاته ميدان من ميادين الصراع. وعندما تعرّف الصهيونية عن نفسها على أنها حركة تحرر، يمكن الرد على ذلك بما شئت من أهاجي في السجال الإعلامي، إنما على صعيد الفكر الذي يفترض مقداراً من البرودة بالمحصلة، حتى في حال التزم الفكر بقضية، فلا مناص من إعادة ربط هذا المزعم الصهيوني بإشكالية مفهوم التحرر الوطني نفسه، وكونه تاريخياً هو صدر من موقع مستوطنين بيض ضد المتروبولات الأوروبية وقد رأى هؤلاء المستوطنون أنهم بلغوا سن الرشد للاستقلال عن أوروبا. لا بل أكثر الاستقلاليون الأمريكان من تعبير «التخلص من العبودية» إزاء بريطانيا، هذا في الوقت الذي كان يمتلك كل زعيم منه مئات العبيد. هل يختصر الأمر بباب النفاق؟ لا. في الأمر من النفاق والرياء ما شئت، لكن المفاهيم السياسية وما تجندّه لحسابها من عناصر مستدعاة من المخيال ومن الأساطير تحتاج لجهد تمحيصي تفكيري أكبر. وهذا الجهد متعذر إن بقي التبرّم من الثنائيات، ومن التعميمية، ومن تقدير الخصال المزمنة، على حاله.

إنما تبقى المسألة الأخطر. هل يمكن إدراج نزاع معيّن في «سياق ما فوق سياقي» في إشكاليات تمت بذي علاقة بالأمد الحضاري، بالعلاقة بين حضارات مختلفة مثلاً؟ هل مسألة كشمير، أو المسألة الفلسطينية، لا مكان لهما في تتبع مجرى العلاقة بين المسلمين وبين سواهم، لمجرد انقسام المسلمين في الرأي أو انقسام سواهم؟ هل يفترض أن يكون كل المسلمين في جانب وكل اليهود في جانب آخر وكل المسيحيين في جانب ثالث لرؤية استفحال التصادم بين الهويات الحضارية الدينية، وإلا فلا إمكانية لتحميل الصراع أي بعد طويل المدى، حضاري ديني من أي كان؟

هذا يدخلنا في إشكاليتين. الأولى، لنقل، «فلسفية» تتعلق بإمكانية قول شيء مفيد عن الوجود بالمجمل، عن الحياة بالمجمل، عن دين ما بالمجمل، وأقله عن دين ما في حقبة ما بالمجمل، أو أنه لا ينفع إبداء أي قول بالمجمل؟

أما الاعتبار الثاني فسياسيّ. هل ينبغي أن يقوم نقد الهوياتية على افتراض بأن كل الهوياتيين لا يسلكون سوى المسلك نفسه، سواء كانوا هوياتيين دينيين أو لادينيين، إسلاميين أو غوش أمونيم أو «فدرالويين» مسيحيين لبنانيين أو هوياتية «مجتمع الميم»؟! أو أن نقد الهوياتية يحتاج إلى التشجيع على التمييز هنا، بين هوياتية وأخرى؟

مساحة هذه العجالة تفترض استكمال التفكير بهذا لاحقاً. إنما لا بأس من عدم التهرب من إبداء أمرين: بلى، من المفيد – نسبياً – محاولة التفكير بالأمور المجملة، الوجود بكليته، الحياة بكليتها، التوحيد الإبراهيمي مأخوذاً ككل، الإسلام ككل، الإسلام في عصرنا، وكذا اليهودية، وليس فقط بإسلام هذا الفريق ويهودية تلك الفرقة المحددة سوسيولوجياً. ثمة مكان ينبغي أن يظل محفوظاً للميتافيزيقا.

وبلى، الهوياتية المشتركة بين الجميع تقريباً على كوكبنا اليوم – بمن فيهم الجماعة الخلاصية اللاهوياتية – لا تغني عن إعمال التمييز بينهم. ثمة عناصر شبه وتماثل بين كل المستغرقين بسؤال «من نحن؟» ولا يعني ذلك أن «النحنية» محمومة بالشكل نفسه، ولا بالتسويغ نفسه، أو متسببة بالظلم نفسه للذات وللغير، أيّاً كان السياق. والأهم، ليس عن عبث أن الحقبة الراهنة من الرأسمالية شاعت فيها الهوياتية إلى هذا الحدّ. الهوياتية لا يمكن أن تختزل هي الأخرى إلى فقاعة من رياء.

كاتب من لبنان