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الصفدي: الأردن لن يكون ساحة حرب ولن يسمح بتهديد أجوائه

7 - أكتوبر - 2024

وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي

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بيروت: أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، اليوم الإثنين، أن الأردن لن يكون ساحة حرب ولن يسمح بتهديد أجوائه.

ونقلت قناة “المملكة” عن الصفدي قوله خلال مؤتمر صحافي مع رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني نجيب ميقاتي في بيروت، إن الغضب في الشارع الأردني يعكس غضب المؤسسات الرسمية بشأن العدوان على غزة ولبنان.

وأضاف أن “العالم فشل في حماية الأمن والسلم في المنطقة وفشل بتطبيق القانون الدولي”، محملا إسرائيل مسؤولية التصعيد في المنطقة.

وأوضح الصفدي أن أي تصعيد جديد يدفع المنطقة نحو حرب إقليمية، مؤكدا أن “إسرائيل لن تحقق أمنها من خلال هذه العدوانية التي تتبدى في وحشية غير مسبوقة في غزة والضفة الغربية ولبنان” ، مشيرا إلى أن الحل يكون من خلال حل الدولتين.

وأضاف: “العالم فشل في حماية الأمن والسلم في المنطقة وفي لجم العدوانية الإسرائيلية وهذا الفشل سيكون له تبعات لسنوات طويلة”، واصفا الموقف الإسرائيلي بـ”المتعنت وتحدى قرارات القانون الدولي”.

وأكد الصفدي أنه يجب على إسرائيل أن تلتزم بمنع التصعيد وعلى المجتمع الدولي أن يفرض عليها وقف التصعيد في غزة والضفة ولبنان ووقف العدوان على الأماكن المقدسة.

ووصل الصفدي إلى بيروت في وقت سابق اليوم  للقاء عدد من المسؤولين اللبنانيين.

(د ب أ)

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