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الصفدي: الأردن لن يكون قادرا على استقبال المزيد من اللاجئين- (فيديو)

منذ 52 دقيقة

وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي

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عمان: أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، الخميس، أن الأردن لن يكون قادرا على استقبال المزيد من اللاجئين، مجددا التأكيد على أن مستقبل اللاجئين السوريين في بلدهم.

ونقلت قناة “المملكة” عن الصفدي قوله، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والدفاع الأيرلندي ميهال مارتن في عمّان الخميس، إنهما بحثا “التراجع الخطير” في دعم اللاجئين السوريين، مؤكدا أن “مستقبل اللاجئين في بلدهم عندما تتوفر ظروف العودة الطوعية لهم، لكن إلى حين ذلك يجب أن يتحمل المجتمع الدولي كله مسؤولية توفير العيش الكريم الذي هو حق لهم”.

وأضاف الصفدي أن الأردن مستمر في “تقديم كل ما نستطيع للأشقاء (اللاجئين السوريين)، لكننا لن نكون قادرين على استقبال المزيد من اللاجئين إذا لم تنته الأزمة وإذا ما أدى تفاقمها لموجات لجوء جديدة”.

وفق الصفدي: “بحثنا جهود التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية وفق منهجية خطوة مقابل خطوة وقرار مجلس الأمن 2254 ينهي معاناة الشعب السوري الشقيق ويلبي حقوقه وطموحاته المشروعة في وطن آمن مستقر ويحفظ وحدة سوريا وتماسكها وسيادتها وينهي التهديدات التي تنتجها الأزمة للمنطقة من إرهاب وتهريب للمخدرات”.

وبحث الصفدي مع الوزير الأيرلندي، “القضية الفلسطينية والجهود المستهدفة لوقف التدهور والتقدم نحو السلام العادل الذي يشكل حل الدولتين الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس المحتلة على خطوط الرابع من حزيران/ يونيو 1967 لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل سبيله الوحيد”.

وثمن الصفدي “مواقف أيرلندا الداعمة للحق الفلسطيني والداعية لوقف الإجراءات الأحادية التي تقوض حل الدولتين وفرص تحقيق السلام”، مشيدا بـ”دعم أيرلندا لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” في وقت تواجه فيه الوكالة الأممية صعوبات مالية كبيرة تهدد قدرتها على الاستمرار بالقيام بدورها الحيوي إزاء اللاجئين الفلسطينيين”.

(د ب أ)

 

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  1. يقول صحف النور المطهرة صدى الوديعة المقدسة:
    سبتمبر 7, 2023 الساعة 2:39 م

    بسم الله الرحمن الرحيم
    المظاهرات السلميه اطلق عليها الاسد النار وقتل افرادها السلميين وهي شكل من اشكال صناديق الاقتراع لرفض الاسد والآن هذه المخيمات الموجوده في إدلب وفي الأردن وفي لبنان هي تصويت على رفض الأسد فلماذا يبقى في الحكم لو لم يكن هو رأس المهزلة
    الحقيقه ان في سوريا طوائف عديده وغير متجانسه مع بعضها البعض في التفاهم لانه لا يربطها الخط الوطني الحقيقي والوحدة النفسية لذلك تجد تصرفات متطرفه عند الجميع وما يجري في سوريا هو من آثار انحسار الدوله العثمانيه عنها والحل هو إعادة الملكية الهاشمية أو الاتحاد مع تركيا بنظام كونفدرالي حيث الطوائف في تركيا تحترم نفسها ولا يوجد هذا التناحر الدموي المزري كما هو الحال في سوريا

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