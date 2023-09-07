الصفدي: الأردن لن يكون قادرا على استقبال المزيد من اللاجئين- (فيديو)

عمان: أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، الخميس، أن الأردن لن يكون قادرا على استقبال المزيد من اللاجئين، مجددا التأكيد على أن مستقبل اللاجئين السوريين في بلدهم.
ونقلت قناة “المملكة” عن الصفدي قوله، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والدفاع الأيرلندي ميهال مارتن في عمّان الخميس، إنهما بحثا “التراجع الخطير” في دعم اللاجئين السوريين، مؤكدا أن “مستقبل اللاجئين في بلدهم عندما تتوفر ظروف العودة الطوعية لهم، لكن إلى حين ذلك يجب أن يتحمل المجتمع الدولي كله مسؤولية توفير العيش الكريم الذي هو حق لهم”.
وأضاف الصفدي أن الأردن مستمر في “تقديم كل ما نستطيع للأشقاء (اللاجئين السوريين)، لكننا لن نكون قادرين على استقبال المزيد من اللاجئين إذا لم تنته الأزمة وإذا ما أدى تفاقمها لموجات لجوء جديدة”.
وفق الصفدي: “بحثنا جهود التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية وفق منهجية خطوة مقابل خطوة وقرار مجلس الأمن 2254 ينهي معاناة الشعب السوري الشقيق ويلبي حقوقه وطموحاته المشروعة في وطن آمن مستقر ويحفظ وحدة سوريا وتماسكها وسيادتها وينهي التهديدات التي تنتجها الأزمة للمنطقة من إرهاب وتهريب للمخدرات”.
وبحث الصفدي مع الوزير الأيرلندي، “القضية الفلسطينية والجهود المستهدفة لوقف التدهور والتقدم نحو السلام العادل الذي يشكل حل الدولتين الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس المحتلة على خطوط الرابع من حزيران/ يونيو 1967 لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل سبيله الوحيد”.
وثمن الصفدي “مواقف أيرلندا الداعمة للحق الفلسطيني والداعية لوقف الإجراءات الأحادية التي تقوض حل الدولتين وفرص تحقيق السلام”، مشيدا بـ”دعم أيرلندا لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” في وقت تواجه فيه الوكالة الأممية صعوبات مالية كبيرة تهدد قدرتها على الاستمرار بالقيام بدورها الحيوي إزاء اللاجئين الفلسطينيين”.
(د ب أ)
التصريحات الصحافية المشتركة لنائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين @AymanHsafadi ونظيره نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والدفاع الإيرلندي ميهال مارتن @MichealMartinTD، اليوم في مقر الوزارة. #الأردن#إيرلندا
🇮🇪 🇯🇴 pic.twitter.com/Tho6NJIrSc
— وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية (@ForeignMinistry) September 7, 2023
بسم الله الرحمن الرحيم
المظاهرات السلميه اطلق عليها الاسد النار وقتل افرادها السلميين وهي شكل من اشكال صناديق الاقتراع لرفض الاسد والآن هذه المخيمات الموجوده في إدلب وفي الأردن وفي لبنان هي تصويت على رفض الأسد فلماذا يبقى في الحكم لو لم يكن هو رأس المهزلة
الحقيقه ان في سوريا طوائف عديده وغير متجانسه مع بعضها البعض في التفاهم لانه لا يربطها الخط الوطني الحقيقي والوحدة النفسية لذلك تجد تصرفات متطرفه عند الجميع وما يجري في سوريا هو من آثار انحسار الدوله العثمانيه عنها والحل هو إعادة الملكية الهاشمية أو الاتحاد مع تركيا بنظام كونفدرالي حيث الطوائف في تركيا تحترم نفسها ولا يوجد هذا التناحر الدموي المزري كما هو الحال في سوريا