سياسة | عربي | الأردن

الصفدي: دور “أونروا” في مساعدة الفلسطينيين لا يمكن استبداله

منذ 26 دقيقة

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عمان: شدد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، الثلاثاء، على أن دور وكالة “أونروا” التابعة للأمم المتحدة لا يمكن استبداله أو الاستغناء عنه في مساعدة الفلسطينيين على مواجهة الكارثة الإنسانية في غزة وجميع مناطق اللجوء.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الصفدي من نظيره البريطاني ديفيد كاميرون، وفق بيان للخارجية الأردنية.

وذكر البيان أن الاتصال “ركز على الأوضاع في غزة والجهود المبذولة للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة”.

وأكد الصفدي “خطورة استمرار العدوان على غزة وتفاقم الكارثة الإنسانية في القطاع”، وفق البيان ذاته.

وفي السياق، بحث الوزيران “الجهود المبذولة لإيجاد الآليات التي تسمح بإيصال مساعدات فورية وكافية إلى غزة وبما في ذلك من الأردن، وجهود خفض التصعيد الإقليمي”.

واتفق الصفدي ونظيره البريطاني على “استمرار التشاور حول هذه الجهود”.

كما شددا على “أهمية الاستمرار في دعم وكالة أونروا، التي تقوم بدور لا يمكن استبداله أو الاستغناء عنه في مساعدة الفلسطينيين على مواجهة الكارثة الإنسانية في غزة وفي جميع مناطق اللجوء”.

(الأناضول)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    يناير 30, 2024 الساعة 11:58 ص

    افتحوا الحدود واتركوا الحشود تعبر بأمان إلى فلسطين المحتلة 😔☝️🔥🐒🚀🚀

    رد

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