سياسة | عربي

الصفدي: نساند سوريا بمرحلة إعادة البناء بعد سنوات القتل

14 - ديسمبر - 2024

وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي

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عمان: أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، السبت، الوقوف إلى جانب سوريا في مرحلة إعادة البناء بعد سنوات القتل والدمار والتشريد.

وندد الصفدي بالتوغل الإسرائيلي في سوريا، الذي حذر من أنه “لن يسهم إلا بتعقيد الأمور”.

جاء ذلك في مؤتمر صحافي بختام اجتماعات العقبة الأردنية حول سوريا بمشاركة نظرائه التركي هاكان فيدان، والمصري بدر عبد العاطي، والعراقي فؤاد حسين، والممثلة العليا للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي كايا كالاس.

وفي كلمته قال الصفدي: “ندعم استمرار مؤسسات الدولة السورية للقيام بأدوارها بشكل كامل ولا نريد لها أن تغرق بالفوضى”.

وبخصوص التوغل الإسرائيلي الحالي في سوريا قال الصفدي: “واضحون بإدانة التغول الإسرائيلي في الأراضي وخرق اتفاق عام 1974، وهذا لن يسهم إلا بتعقيد الأمور”.

(الأناضول)

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  1. يقول كريم علي:
    ديسمبر 14, 2024 الساعة 4:50 م

    كل التحية لدينمو الدبلوماسية العربية معالي ايمن الصفدي.

    رد

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