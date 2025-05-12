الصفدي: ننسق مع أنقرة ودمشق لإنهاء عدوان إسرائيل على سوريا 

أنقره: قال وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، الاثنين، إن بلاده تنسق مع أنقرة ودمشق والدول العربية والمجتمع الدولي “لإنهاء عدوان إسرائيل على سوريا”.

جاء ذلك في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيريه التركي هاكان فيدان، والسوري أسعد الشيباني، عقب اجتماع عقدوه في العاصمة التركية أنقرة.

وقال الصفدي: “موقفنا مع تركيا وسوريا موحد بدعم أمن واستقرار وسيادة سوريا والعمل معا لمواجهة كل التحديات”.

وأردف: “ننسق مع إخواننا في سوريا وتركيا والدول العربية الشقيقة والمجتمع الدولي من أجل إنهاء العدوانية الإسرائيلية على سوريا”.

وأضاف الصفدي: “بحثنا آليات التصدي لتنظيم داعش والإرهاب بكل أشكاله، فالإرهاب خطر علينا جميعا”.

كما تطرق إلى الإفراج المرتقب عن الجندي الإسرائيلي الأمريكي عيدان ألكسندر من غزة.

ووصف ذلك بأنه “خطوة مهمة يجب أن تؤدي إلى اتفاق شامل يوقف إطلاق النار ويرفع الحصار ويسمح بدخول المساعدات الكافية”.

(الأناضول)