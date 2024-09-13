سياسة | عربي | الأردن

الصفدي وبوريل يبحثان الجهود المبذولة لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة

13 - سبتمبر - 2024

وزير الخارجية وشؤون المغتربين في الأردن أيمن الصفدي

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عمان: بحث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين في الأردن أيمن الصفدي، مع الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسية الأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، في مدريد اليوم الجمعة، آخر تطورات الأوضاع في المنطقة، والجهود المبذولة لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والتصعيد الخطير في الضفة الغربية، وسبل تطوير العلاقات الثنائية بين المملكة والاتحاد الأوروبي.

جاء ذلك قبيل انعقاد الاجتماع الذي تستضيفه إسبانيا حول “تنفيذ حل الدولتين”، والذي يشارك فيه الصفدي وأعضاء اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المكلفة بالتحرك الدولي لوقف الحرب على غزة مع عدد من الوزراء والمسؤولين الأوروبيين، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا).

وأكد الصفدي وبوريل استمرار التنسيق والتشاور والتعاون في جهود خفض التصعيد في الضفة والتوصل لوقف فوري وكامل لإطلاق النار في غزة وحماية المدنيين، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة إلى كافة أنحاء القطاع.

وحذر وزير خارجية الأردن من مغبة تفجر الأوضاع في المنطقة، إذا ما استمرت الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية في الضفة، وانتهاك حرمة المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وعدم احترام الوضع القانوني والتاريخي فيها.

(د ب أ)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    سبتمبر 13, 2024 الساعة 2:25 م

    هه السيد بوريل لا يمثل إلا نفسه فلا سلطة لديه يمارسها على الاتحاد الأوروبي المنافق العنصري البغيض المتغطرس الذي يرسل أسلحته القذرة لقتل أطفال ونساء غزة العزة هذي شهور وشهور ✌️🇵🇸☹️🚀🐒🚀

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  2. يقول ابن آكسيل:
    سبتمبر 13, 2024 الساعة 5:41 م

    عام كامل وهم يبحثون في وقف ابادة غزة دون جدوى …! لان ثلاثة صهاينة مجنونين قرروا ان يتحدوا الانسانية جمعاء …!

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