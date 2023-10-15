الصفدي يستنكر عدم اعتبار منع الغذاء والدواء عن غزة “جريمة حرب”- (تدوينة)

عمان: استنكر وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، الأحد، عدم اعتبار منع إسرائيل الغذاء والدواء عن المدنيين في قطاع غزة “جريمة حرب”، خلافا لما حدث بشأن أوكرانيا.

حديث الصفدي جاء خلال مقابلة مع قناة “بي بي سي” البريطانية، وفقا لما نشرته وزارة الخارجية الأردنية عبر حسابها الرسمي في منصة “إكس”.

وتساءل الصفدي: “لماذا في أوكرانيا (في ظل حرب روسية متواصلة منذ فبراير/ شباط 2022) منع الغذاء والدواء عن المدنيين جريمة حرب، ولكنه ليس كذلك في غزة؟!”.

ومنذ أيام، تحرم إسرائيل نحو 2.2 مليون فلسطيني في غزة، من المستلزمات الطبية والأدوية والماء والغذاء والكهرباء.

وأضاف الصفدي: “على المجتمع الدولي إدانة قتل المدنيين الفلسطينيين كما دان قتل المدنيين الإسرائيليين”.

واستدرك “المعايير الإنسانية والقانونية يجب أن تكون واحدة من دون تمييز على أساس الهوية”.

الصفدي قال إنه: “يجب وقف الحرب والعنف، وخطر توسعهما كبير”، مشدا على أن “الحرب على غزة لن تجلب أمن، وهي تقتل الأبرياء، شيوخا ونساءً وأطفالا”.

وأردف: “وحده السلام العادل على أساس حل الدولتين سيوفر الأمن لفلسطين وإسرائيل والمنطقة كلها”.

نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين @AymanHsafadi في مقابلة مع @BBCWorld، اليوم:

– لماذا في #أوكرانيا منع الغذاء والدواء عن المدنيين جريمة حرب، ولكنه ليس كذلك في #غرة؟

– على المجتمع الدولي إدانة قتل المدنيين الفلسطينيين كما دان قتل المدنيين الإسرائيليين، فالمعايير… — وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية (@ForeignMinistry) October 15, 2023

ولليوم التاسع على التوالي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غارات على غزة؛ ما أدى إلى استشهاد 2329 فلسطينيا، بينهم نحو 700 طفل، وأصاب 9042 آخرين، بحسب وزارة الصحة.

فيما قتلت حركة “حماس” أكثر من 1300 إسرائيلي وأصابت 3526 وأسرت ما يزيد عن مئة آخرين، وفقا لمصادر رسمية إسرائيلية.

ويعاني سكان غزة من أوضاع معيشية متدهورة للغاية؛ جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ أن فازت حركة “حماس” بالانتخابات التشريعية الفلسطينية في 2006.

(الأناضول)