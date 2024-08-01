الصفدي يصف إسرائيل بأنها “دولة مارقة”.. قوضت جهود الوسطاء باغتيالها هنية- (تدوينة)

عمان- “القدس العربي”:

اعتبر وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي الخميس أن إسرائيل “دولة مارقة”، داعيا مجلس الأمن الدولي إلى منعها من “فرض مزيد من الحرب والدمار على المنطقة”.

وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع وزير خارجية لوكسمبورغ كزافييه بيتل، في العاصمة عمان، قال الصفدي إن “على مجلس الأمن ألا يسمح لدولة أصبحت دولة مارقة أن تفرض مزيدا من الحرب والدمار على المنطقة”.

وحض المجتمع الدولي على التحرك لـ”لجم العدوانية الإسرائيلية الفجة”، داعيا مجلس الأمن إلى أن “يتصرف وفق تكليفه ووفق صلاحياته وأن يحمي حق هذه المنطقة بأن تعيش بأمن وسلام”.

الصفدي @AymanHsafadi في مؤتمر صحافي مشترك مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والشؤون الأوروبية في لوكسمبورغ كزافييه بيتل @Xavier_Bettel:

– ندعو مجلس الأمن الدولي إلى أن يتصرف وفق تكليفه ووفق صلاحياته، وأن يحمي حق هذه المنطقة في أن تعيش بأمن وسلام، وأن لا يسمح لدولة أصبحت دولة… — وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية (@ForeignMinistry) August 1, 2024

وحذر الصفدي من أن “اللحظة خطيرة جدا، الأوضاع تتدحرج نحو الهاوية والمسؤولية تقع على عاتق إسرائيل”، مضيفا أن “إسرائيل اغتالت إسماعيل هنية، وهو الرجل الذي كان يفاوض من أجل اتفاق لتبادل الأسرى”.

وتساءل “كيف تقوم دولة تريد الوصول إلى اتفاق بقتل المحاور الرئيسي (هنية) في هذه المفاوضات؟”.

الصفدي @AymanHsafadi في مؤتمر صحافي مشترك مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والشؤون الأوروبية في لوكسمبورغ كزافييه بيتل @Xavier_Bettel:

– إسرائيل قوضت جهود الوسطاء باغتيالها إسماعيل هنية المحاور الرئيس بالمفاوضات. — وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية (@ForeignMinistry) August 1, 2024

وكانت قد أعلنت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” الأربعاء اغتيال رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية (62 عاما)؛ جراء قصف صاروخي استهدف مقر إقامته خلال زيارة للعاصمة الإيرانية طهران. وبينما حمَّلت “حماس” وطهران مسؤولية اغتياله لإسرائيل، تلتزم الأخيرة الصمت، وإن ألمح رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو إلى تنفيذ تل أبيب هذا الهجوم.

وتوعّدت حماس وحليفتها طهران بالثأر لمقتل هنية، ما أثار مخاوف من توسّع النزاع في المنطقة في خضمّ الحرب الدائرة في قطاع غزة.

وتساءل الصفدي خلال المؤتمر الصحافي “عندما قرر رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو إرسال صواريخ إلى إيران لاغتيال هنية في خرق لسيادة دولة أخرى، وفي تصعيد لمستوى عال جدا، هل هذا فعل شخص يريد التوصل لاتفاق؟”.

وأضاف “لا يجوز أن يكون مستقبل المنطقة مرهونا بالانتقامية الفجة لرئيس وزراء إسرائيل”، مشيرا إلى أن “الخطوة الأولى لخفض التصعيد هي إنهاء سبب التصعيد وهو العدوان على غزة”.

من جانبه، أكد بيتل أن لوكسمبورغ “تؤمن بتسوية القضية الفلسطينية وفق حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)، وإنهاء الحرب على قطاع غزة.. نحن نشجع السلام”.