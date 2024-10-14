الصفعات الإسرائيلية للأمم المتحدة: اليونيفيل أحدث الضحايا

تقول إحصائية أولى إن الولايات المتحدة استخدمت حق النقض (الفيتو) 83 مرة لتعطيل مشاريع قرارات مختلفة توجّب أن تصدر عن مجلس الأمن الدولي، كان بينها 42 استخداماً للفيتو ضد قرارات تدين دولة الاحتلال الإسرائيلي في شؤون شتى مختلفة. وقبل أيام قررت وزارة الخارجية الإسرائيلية منع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من دخول أراضي دولة الاحتلال، فوضعته تحت التصنيف الشهير للشخص غير المرغوب فيه. وأما أحدث الصفعات التي وجهتها الحكومة الإسرائيلية إلى المنظمة الدولية فقد تمثلت في قيام دبابات إسرائيلية باقتحام بوابات لقوات حفظ السلام (اليونيفيل) في جنوب لبنان، وجرح خمسة على الأقل من جنود البعثة الدولية.
ورغم أن سلطات الاحتلال لا تتورع عن توجيه الصفعة تلو الأخرى لمؤسسات المنظمة الدولية على اختلاف وظائفها ومواقعها، من قوات حفظ السلام إلى المنظمات الصحية والإنسانية والحقوقية، فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يضيف الإهانة على الجرح حين يبدي الأسف لما تعرّض له بعض جنود اليونيفيل من أذى الدبابات الإسرائيلية، ويطالب في الآن ذاته بإخلاء مواقع قوات حفظ السلام الدولية على نحو يتيح لقوات الاجتياح الإسرائيلية أن تتوغل في عمق الأراضي اللبنانية من دون عوائق أممية.
ولعل ذروة المفارقات في هذا الاستهتار الإسرائيلي بأدوار الأمم المتحدة أن دولاً غربية كبرى مثل فرنسا وإيطاليا ساندت حرب الإبادة الإسرائيلية ضد قطاع غزة وعجزت كلياً أو جزئياً عن وقف العدوان الإسرائيلي الراهن ضد لبنان، تجد نفسها في حال من الحرج الشديد لأن جنودها يشاركون في قوات اليونيفيل، ضمن نحو 9,500 عنصر من 50 دولة، ويمكن بالتالي أن يتعرضوا لنيران جيش الاحتلال أو تجبرهم الدبابات الإسرائيلية على الوقوع في تقاطع نيران قاتل. ويزداد الإحراج حين يتحدث غوتيريش عن احتمال أن يكون استهداف القوات الدولية هذه بمثابة جريمة حرب، الأمر الذي يضطر وزير الخارجية الإيطالي إلى اعتماده أيضاً في توصيف الهجمات الإسرائيلية المتعمدة على وحدات اليونيفيل.
بعض مظاهر هذا الحرج تجلت في بيان أصدرته 40 دولة لها جنود من مواطنيها يخدمون في اليونيفيل، وتضمن “إدانة شديدة للهجمات الأخيرة” ضد البعثة الأممية، ومطالبة بوقفها على الفور وإجراء تحقيق في ملابسات وقوعها، مشددة على دعمها لأنشطة اليونيفيل المستندة أصلاً إلى قرار مجلس الامن الدولي 1701، وهدف نشرها الأبرز يتمثل في “الحفاظ على الاستقرار والسلام الدائم في جنوب لبنان والشرق الأوسط” كما قال البيان.
يبقى أن هذه الصفعة الإسرائيلية للأمم المتحدة ليست سوى الأحدث عهداً على امتداد تاريخ طويل، مارست خلاله الولايات المتحدة أشد أدوار التعطيل صفاقة واستهانة وتحقيراً لمعنى وجود المنظمة الدولية عموماً ومجلس الأمن الدولي خصوصاً. ودأبت الإدارات الأمريكية على تعهد هذه الوظيفة منذ زرع الكيان الصهيوني في فلسطين وحتى الساعة. ولا عزاء للأمين العام الأممي في أنه اليوم “شخص غير مرغوب فيه”، ومنظمته في عرف نتنياهو ليست أكثر من قاعة خطابات جوفاء.
*ما دام رأس الأفعى ( امريكا )
تدعم الكيان الصهيوني المجرم الهمجي
في جميع المجالات..
فلا غرابة في تصرفات هذا الكيان
الشاذة والوقحة والمتغطرسة.
حسبنا الله ونعم الوكيل والله المستعان.
تحية لك يا سامح.
إنسان وطني محترم وخلوق.
كأن المدنيين الأبرياء بفلسطين و لبنان ليسوا بشر يجب حمايتهم والدفاع عنهم ضد الهجمات البربرية المتوحشة صادرة مع الأسف الشديد من دولة تدعي ظلما انها ديمقراطية آلله معك ياغزة يا لبنان وقلوبنا ودعواتنا رغم انها غير كافية معكم وندعوا الله ان ييسر لنا اللحاق بكم و ونقاتل من اجلكم
كلا ليست صفعة الي امن العار لكنها اهانة قبل كل شي لحكامنا الخونه الذين يمتلكون جيوش مهمتها حفظ الأمن والنظام في دولنا المحتله من المحيط الي الخليج باستثناء فلسطين من ضفتها الي غزتها فهنا تكمن البطولة وقد اضيف عليها لبنان بفعل بطولات رجالها
بسم الله الرحمن الرحيم. إسرائيل عندها أخطر انواع مرض النرجسيه التي تعطيها رخصة في قتل من تشاء حتى الذين ساندوها في غرفة العمليات العسكرية كبايدن وحكام دول الطوق عندما تنتهي من استخدامهم سوف تقتلهم في عام ٦٧ قصفت بارجة أمريكية. أتمنى على كل مسلم يصل له صوتي أن يصلي صلاة حاجة لله عز وجل أن يوقف زمن الغثاء وتعود النخوة لمسلمي العالم فيتدربوا بشكل علمي منظم ويزحفوا لتحرير كامل فلسطين عند زوال الاحتلال سنعيش بعز وتنطلق المشاريع الخير سيعم كل البشرية خاصة عندما يتم القضاء على الربا الذي نشرته الصهيونية في كل بنوك العالم.
الأمم المتحدة و ما ينتسب إليها من قوات حفظ السلام دورها في الأعم الأغلب شكلي و لا يمكنها التدخل لمنع أو فض نزاعات مسلحة بين أطراف متحاربة، بل لم نسمع قط أنها نجحت في فعل ذلك على مدى تاريخها، إذن جميع القوى المنخرطة في صراع مسلح تتصرف وفق مصالحها و متطلبات أمنها و ليس على أساس قوانين الهيئة الدولية التي هي مجرد حبر على ورق لا تجد من يفعلها.
*أخ هدهد سليمان حياك الله وبوركت.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصفعات الإسرائيلية للأمم المتحدة: اليونيفيل أحدث الضحايا. من عدالة السماء انقلاب السحر على الساحر رفضت أمريكا والغرب تنفيذ قرارات جميع المحافل الدولية لصالح العرب ضد إسرائيل لكي يتم تمكين إسرائيل ان تفعل ما تريد أمريكا والغرب بناء على أوامر الماسونية العالمية في العالم العربي من تخريب وقتل واحتلال الأرض بقوة السلاح واستنزاف خيرات البلاد وتخلف المنطقة ولكن الموضوع له توابع بداية اول زلزال عندما يصدر حكم من محكمة في أي دولة من دول العالم والجهة التي يجب عليها تنفيذ القرار لم تنفذ القرار استهتار بحكم المحكمة والقاضي هل بعد ذألك من الممكن احترام المحكمة او القضاء قطعا لا هذا ما تفعل إسرائيل الآن مع أمريكا والغرب لا احترام لما تقول أمريكا والغرب وللعلم إسرائيل تقصد ما فعلت مع اليونيفيل لكي ترسل للعالم العربي رسالة هل انتم اقوى من هذه الدول.
القرارات الفاعلة والملزمة ما يصدر عن مجلس الأمن حيث لإسرائيل أكبر بلطجي في التاريخ وهذا البلطجي له الثقل الأكبر عالمياً ، أضف لذلك: موقف روسيا (سلبي) منذ اليوم الأول لتعويم وتغطية ما تتعرض له من إدانة في أوكرانيا
الأسوأ: الشارع العربي سيما الإسلاميين – قارن ذلك بالشارع الأمريكي والأوروبي – فهذا الشارع مولع بالتنظير لا بل شق الصف “التشفي”، موقف فرنسا وإيطاليا الأفضل فقد احتج البلدين واستدعوا سفراء اسرائيل
تعرض العشرات من قوات حفظ السلام لحساسية مؤقتة جراء إطلاق اسرائيل قنابل دخانية (لإخلاء قتلاهم وجرحاهم في المنطقة) فحزب الله يخوض معارك شرسة في لبنان وداخل إسرائيل (الغارقة حتى أذنيها بجرائم الإبادة واستخدام القوة المفرطة/ المحرمة)
الأمم المتحدة هي من أعطت الشرعية الدولية لهذا الكيان الإجرامي المتكون من عصابات مرتزقة إرهابيين وهي المخولة قانونا لنزع الشرعية عنه ومحاكمة هذه العصابات الصهيونية في المحاكم الدولية وإزالة إسطبلهم من أرض فلسطين المباركة .. وهذا أقل ما يجب فعله مع الاعتذار للشعب الفلسطيني وإقرار تعويضات كبيرة عن أكثر من سبعة عقود من الاحتلال والإجرام والإرهاب في حقهم ونهب أرضهم وممتلكاتهم .. والقانون الدولي واضح جدا في هذا الشأن.