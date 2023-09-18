«الصفقة» الأمريكية ـ الإيرانية تختتم بإطلاق سجناء للطرفين… وسيول تفرج عن أرصدة لطهران بقيمة 6 مليارات دولار

لندن ـ «القدس العربي»- ووكالات: أفرجت كل من الولايات المتحدة وإيران عن خمسة معتقلين، أمس الإثنين، في إطار عملية تبادل سجناء شملت تحويل أرصدة مجمّدة بقيمة ستة مليارات دولار إلى الجمهورية الإسلامية.

وبعد وصولهم من إيران إلى قطر، غادر الأمريكيون الخمسة المفرج عنهم الدوحة باتّجاه واشنطن، وفق ما أفاد مصدر مطلع. وقال المصدر شرط عدم الكشف عن هويته: “غادر جميع الأمريكيين الخمسة الذين كانوا معتقلين في إيران الدوحة باتّجاه واشنطن”.

وأعلن وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن بأنه تحدّث معهم هاتفياً بعد وصولهم إلى قطر، واصفاً المكالمة بأنها كانت “مؤثرة”.

ووصل اثنان من المعتقلين الإيرانيين إلى قطر، بحسب الإعلام الإيراني، أما الثلاثة الآخرون، فاختاروا البقاء في الولايات المتحدة أو في بلد ثالث، وفق ما أعلنت طهران.

ونص الاتفاق الذي أعلن عنه في العاشر من آب/أغسطس الماضي على أن تطلق إيران سراح خمسة أمريكيين، فيما تفرج الولايات المتحدة عن خمسة سجناء إيرانيين، بوساطة من قطر. كذلك، نص على الإفراج عن مبالغ قدرها ستة مليارات دولار جمّدتها كوريا الجنوبية بموجب العقوبات المفروضة على إيران وتحويلها إلى حسابات إيرانية.

ونفت واشنطن بأن بكون المبلغ بمثابة فدية، مشددة على أنه سيستخدم لأغراض إنسانية.

وأفاد مسؤول أمريكي بأن الرئيس جو بايدن منح العفو للإيرانيين الخمسة الذين كانوا مسجونين أو ينتظرون المحاكمة بتهم ارتكاب جرائم “غير عنيفة”. وقال مسؤول أمريكي كبير إن واشنطن فرضت عقوبات على وزارة الاستخبارات الإيرانية والرئيس السابق محمود أحمدي نجاد.

قبل بدء عمليات التبادل، قال محافظ البنك المركزي الإيراني محمد رضا فرزين إنّ طهران تلقّت “رسالة رسمية من السلطات القطرية تشير إلى تفعيل حسابات ستة بنوك إيرانية”، مضيفاً: “تم اليوم إيداع ما يعادل 5,573,492,000 يورو في حسابات المصارف الإيرانية لدى مصرفين قطريين”.

والأصول المفرج عنها من حسابات في سويسرا أموال مستحقة لإيران بموجب بيع نفط الى كوريا الجنوبية. لكنّ سيول جمّدتها منذ انسحبت الولايات المتحدة أحاديا عام 2018 من الاتفاق بشأن برنامج طهران النووي وأعادت فرض عقوبات على الجمهورية الإسلامية.

ومن المفرج عنهم رجل الأعمال سياماك نمازي الذي يمضي منذ عام 2016 عقوبة بالسجن عشر سنوات لإدانته بتهمة “التجسس” لحساب الولايات المتحدة.

وتشمل أيضًا قائمة المفرج عنهم رجل الأعمال عماد شرقي المدان بالسجن عشرة أعوام لإدانته بتهمة التجسس، ومراد طهباز الذي يحمل أيضا الجنسية البريطانية وحكم عليه بالسجن 10 أعوام أيضا بتهمة “التآمر مع الولايات المتحدة”.

وهؤلاء الثلاثة يحملون الجنسية المزدوجة. الى ذلك، فضّل الاثنان الآخران عدم كشف هويتيهما.

وأما من الجانب الإيراني، فتشمل قائمة المفرج عنهم كامبيز عطار كاشاني ورضا سرهنك بور المتهمين بمخالفة العقوبات الاقتصادية. كذلك بين السجناء كاوه لطف الله أفراسيابي الذي أوقفته السلطات الأمريكية في منزله قرب بوسطن عام 2021 واتهمته وزارة العدل بأنه عنصر تابع للحكومة الإيرانية.