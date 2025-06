“الصليب الأحمر”: آلاف المدنيين شمالي الضفة بحاجة للدعم الإنساني- (بيان)

رام الله: قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، الاثنين، إن آلاف المدنيين الفلسطينيين شمالي الضفة الغربية المحتلة بحاجة إلى الدعم الإنساني، حيث أنهم يكافحون من أجل تلبية احتياجاتهم الأساسية، مثل الوصول إلى المياه النظيفة والغذاء والرعاية الطبية والمأوى.

وأضافت اللجنة، في بيان أن “آلاف المدنيين في شمال الضفة الغربية نزحوا بسبب العمليات الأمنية (الإسرائيلية) الجارية، وقد أصبح العديد منهم الآن غير قادرين على العودة إلى منازلهم بعد أن تضررت المباني، وقد تحول بعضها إلى أنقاض، وهم في أمسّ الحاجة إلى تلقي الدعم الإنساني”.

وعبرت اللجنة عن قلقها “البالغ إزاء تأثير العمليات الأمنية الجارية على المدنيين في جنين وطولكرم وطوباس وغيرها من المدن في شمال الضفة الغربية”.

وتابعت: “فرّ العديد من الفلسطينيين من منازلهم للاحتماء في المساجد والمدارس المزدحمة”.

ومع تضرر العديد من المنازل وتدميرها، يكافح الفلسطينيون من أجل تلبية احتياجاتهم الأساسية، مثل الوصول إلى المياه النظيفة والغذاء والرعاية الطبية والمأوى، وفق “الصليب الأحمر”.

وشدد البيان على أن “الصمود في ظل الطقس البارد جعل الأمر أكثر صعوبة”.

ولفت إلى أن المدنيين النازحين يكافحون أيضا “من أجل العثور على معلومات عن أفراد أسرهم، الذين أصبحوا في عداد المفقودين أو جرى اعتقالهم”.

وذكر أن اللجنة تنسق مع جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني من أجل توزيع المساعدات وتنفيذ عمليات الإجلاء الطبي “إذ إن المدنيين النازحين في شمال الضفة الغربية بحاجة إلى الدعم الفوري”.

وأكد “على ضرورة معاملة السكان معاملة إنسانية وحمايتهم من العنف”.

Thousands of civilians have been displaced in the northern West Bank due to ongoing security operations.

Many are now unable to return home as buildings have been damaged, with some reduced to rubble, and urgently need humanitarian assistance. pic.twitter.com/HctilQzJew

— ICRC in Israel & OT (@ICRC_ilot) February 24, 2025