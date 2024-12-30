سياسة | عربي | فلسطين

الصليب الأحمر: استهداف إسرائيل للمستشفيات دمر النظام الصحي شمال غزة- (بيان)

30 - ديسمبر - 2024

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جنيف: قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إن استهداف إسرائيل للمستشفيات ومحيطها في شمال قطاع غزة أدى إلى تدمير النظام الصحي بالكامل هناك.

وأضافت في بيان لها أن انهيار الصحي بالكامل في شمال غزة جراء هذه الهجمات، وضع المدنيين أمام “خطر الحرمان من الرعاية الصحية المنقذة للحياة”.

وجدد البيان الدعوة العاجلة لحماية المنشآت الطبية بما يتماشى مع القانون الدولي الإنساني، مشددا على أن ذلك “واجب قانوني وأخلاقي يهدف إلى حماية حياة الإنسان”.

كما أوضح أن “تدفق المرضى الباحثين عن مأوى، إضافة إلى النازحين ومرافقيهم، خلق وضعا لا تستطيع الطواقم الطبية التعامل معه”.

ومنذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 يستهدف الجيش الإسرائيلي القطاع الصحي في القطاع ويقصف ويحاصر المستشفيات وينذر بإخلائها، ويمنع دخول المستلزمات الطبية خاصة في مناطق شمال القطاع التي اجتاحها مجددا في 5 أكتوبر الماضي.

وكان آخر الاعتداءات الإسرائيلية على المنظومة الصحية في غزة، الجمعة، باقتحام مستشفى كمال عدوان، وإضرام النار فيه وإخراجه عن الخدمة، واعتقال أكثر من 350 شخصاً كانوا داخله، بينهم الكادر الطبي وجرحى ومرضى، ومدير المشفى حسام أبو صفية.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023، إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 153 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

(الأناضول)

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