الصليب الأحمر الألماني يلغي إرسال مساعدات للمغرب في اللحظة الأخيرة لأسباب غير معروفة

برلين- “القدس العربي”:

اضطر الصليب الأحمر الألماني إلى إلغاء رحلته في اللحظات الأخيرة المقررة اليوم الخميس، مع إمدادات إغاثة للمغرب بعد الزلزال المدمر، بحسب ما أعلن على موقعه.

وقال الصليب الأحمر الألماني في بيان: “لأسباب خارجة عن إرادتنا وإرادة شركائنا في حركة الصليب الأحمر والهلال الأحمر، تم الإعلان عن قواعد ولوائح جديدة دون إشعار مسبق، مما يجعل من المستحيل أن تقلع الطائرة اليوم”.

وأضاف: “نحن وشركاؤنا في حركة الصليب الأحمر والهلال الأحمر ليس لدينا أي تأثير على هذه التغييرات، إذ أن مستجدات ظهرت وتم الإعلان عن قواعد وأنظمة جديدة في وقت قصير تجعل من المستحيل على الطائرة الإقلاع اليوم”.

وأوضح: “من المهم في أوقات مثل هذه، أن يتم تقديم المساعدات وفقا لمستوى الحاجة، وأن يحظى العمل الانساني بالدعم من جميع الأطراف”.

وقالت متحدثة باسم الصليب الأحمر إن المنظمة تعمل بأقصى سرعة لتجاوز القيود التي تم فرضها. وتابعت: “هذه التطورات مؤسفة للغاية لأن السكان المحليين بحاجة ماسة إلى المساعدة بعد الزلزال العنيف. نحن نعمل بجد لبدء الأمور قريبا”.

وكان من المقرر أن تقلع الرحلة المتجهة إلى المغرب من مطار لايبزيغ اليوم الخميس، بعد طلب من الهلال الأحمر المغربي. وبحسب المعلومات المنشورة على الموقع الألماني، كانت الطائرة محملة بأربعين طنا من إمدادات الإغاثة بما في ذلك 3000 حصيرة أرضية عازلة و550 خيمة عائلية.

وحتى الآن، رفض المغرب بعض العروض الدولية للمساعدة. ولم يسمح إلا لفرق الإنقاذ من عدد قليل من البلدان، بما في ذلك إسبانيا والمملكة المتحدة، بدخول البلاد.

وكانت وزارة الداخلية المغربية، قد أعلنت أمس الأربعاء ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب مناطق متفرقة بالبلاد يوم الجمعة الماضي إلى 2946 قتيلا و5674 مصابا.