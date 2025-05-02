سياسة | دولي

الصليب الأحمر: الاستجابة الإنسانية في غزة “على وشك الانهيار التام”

منذ ساعة واحدة

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جنيف: حذرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الجمعة، من أن العمليات الإنسانية في قطاع غزة “على وشك الانهيار التام”، بعد شهرين من قرار إسرائيل منع دخول جميع إمدادات المساعدات إلى القطاع.

وقالت اللجنة في بيان: “إذا لم تُستأنف إمدادات الإغاثة على الفور، لن تتمكّن اللجنة الدولية للصليب الأحمر من الحصول على الغذاء والأدوية والإمدادات الأساسية التي تحتاج إليها لمواصلة الكثير من البرامج التي تديرها في غزة”.

 (أ ف ب)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    مايو 2, 2025 الساعة 9:53 ص

    هي منهارة منذ 7 أكتوبر أو تشرين يا أبو العينين حقيقة مكشوفة ومفضوحة من عصابة الحلف الصهيو صليبي الأمريكي البريطاني الغربي الحاقد الغادر الجبان الذي زرع هذه العصابة القذرة التي جلبوها من شوارع أروربا القذرة قذارة النازية الصهيونية لسرقة أرض فلسطين من الفلسطينيين أبناء الأرض الشرعيين و الحقيقيين ✌️🇵🇸☹️🔥🐒🚀🌪️

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