سياسة | دولي

الصليب الأحمر الدولي: على إسرائيل تأمين “الحاجات الأساسية” للمدنيين في غزة

22 - أغسطس - 2025

حجم الخط
2

جنيف: ذكّرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن على إسرائيل أن تؤمن “الحاجات الأساسية للسكان” بموجب القانون الدولي، عقب إعلان الأمم المتحدة رسميا المجاعة في غزة الجمعة.

وقالت اللجنة في بيان إنه “بموجب القانون الانساني الدولي، يتوجب على إسرائيل، كونها القوة القائمة بالاحتلال، أن تضمن تأمين الحاجات الأساسية للسكان المدنيين في غزة، باستخدام كل الموارد المتوافرة في حوزتها”، معتبرة أن إعلان المجاعة “يجب أن يكون حافزا للتحرك الفوري والملموس”. أضافت “أي تأخير إضافي سيكلف أرواحا. يتعين على كل أطراف النزاع، والدول ذات التأثير عليها، أن تبذل المزيد (من الجهود) لتمكين وصول (المساعدات) الانسانية بشكل آمن ومستدام ومحايد”.

(أ ف ب)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول فصل الخطاب:
    أغسطس 22, 2025 الساعة 4:36 م

    فورا وبلا تأخير فحياة 2 مليون فلسطيني محاصر بالجوع والعطش والمرض والقصف المسعور المتوحش من عصابة الشرذمة الصهيو نازية الفاشية الحقيرة النتنة المدعومة بالسلاح الأمريكي والأوروبي القذر الذي يعربد تقتيلا بالغزاوييين هذي سنتين على التوالي بلا رحمة أو شفقة صارت على المحك أمام المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية العالمية يجب أن تقف سدا منيعا ضد استكمال الإبادة التي بدأها سفاح أطفال ونساء غزة هو وزعرانه من بنغفير وسموتريتش ومن غلانت وهاليفي وكاتس وزامير ✌️🇵🇸☹️☝️🔥🐒🚀

    رد
  2. يقول فصل الخطاب:
    أغسطس 22, 2025 الساعة 4:37 م

    حان الوقت لإيقاف هذه الإبادة الصهيو أمريكية النازية الفاشية التي تعيث سفكا بدماء الغزاويين هذي سنتين على التوالي بلا رحمة أو شفقة بالصواريخ القذرة الأمريكية والأوروبية المتوحشة التي تذيب الحجر والبشر في غزة العزة ✌️🇵🇸☹️☝️🔥🐒🚀

    رد

أخبار ذات صلة

“الصليب الأحمر”: نعمل بشكل مستقل ولا نتعامل مع أي جماعة مسلحة بغزة
7 - يونيو - 2025
الصليب الأحمر يؤكد لـ”القدس العربي” نقل بعض الأفراد من غزة بطلب من دول أجنبية خارج القطاع
25 - أبريل - 2025
كتائب القسام تسلم الصليب الأحمر 4 مجندات أسيرات إسرائيليات وسط غزة- (صور وفيديوهات)
25 - يناير - 2025
الصليب الأحمر يندد بغياب الوساطة في حسم النزاعات مع تزايد احتياجات المساعدات
31 - أكتوبر - 2024

اشترك في قائمتنا البريدية