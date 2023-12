الصليب الأحمر الدولي “مصدوم” حيال اعتداء استهدف أحد مواكبه في السودان

جنيف: أعربت اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن شعورها بالصدمة جراء “اعتداء متعمد” استهدف الأحد قافلة إنسانية تابعة لها في الخرطوم وأدى إلى مقتل شخصين وإصابة سبعة آخرين.

وقالت المنظمة الدولية في بيان إن القافلة المكونة من ثلاث سيارات وثلاث حافلات تحمل كلها علامة الصليب الأحمر كان مقرراً أن تجلي أكثر من 100 مدني معرضين للخطر من العاصمة السودانية إلى ود مدني عندما تعرضت للهجوم.

ووقع الهجوم في حي الشجرة ونقل المصابون السبعة، وبينهم ثلاثة من موظفي اللجنة الدولية إلى المستشفى.

The ICRC is shocked and appalled by a deliberate attack on its humanitarian convoy in Khartoum (Sudan) on Sunday.

