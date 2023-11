“الصليب الأحمر”: قافلتنا تعرضت لإطلاق نار في غزة- (تدوينة)

غزة: أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، الثلاثاء، تعرض قافلة تابعة لها تحمل مساعدات إنسانية في قطاع غزة المحاصر لإطلاق نار.

وشددت اللجنة في منشور على منصة “إكس”، على وجوب احترام العاملين في مجال المساعدات الإنسانية بقطاع غزة.

وقالت اللجنة في منشورها: “اللجنة الدولية للصليب الأحمر تدين وتأسف لإطلاق النار على قافلة المساعدات الإنسانية في غزة. ونشعر بقلق بالغ إزاء إطلاق النار على القافلة في غزة اليوم”.

ولم ترد في منشور اللجنة معلومات حول الجهة التي نفذت الهجوم على الرغم من التقارير، التي تؤكد بأن إسرائيل قد استهدفت القافلة.

من جانبها، اتهمت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إسرائيل باستهداف القافلة الإنسانية قائلة إنها “كانت تحمل مساعدات طبية وغذائية إلى مرافق صحية من ضمنها مستشفى القدس التابع للجمعية”.

وطالبت الجمعية، “المجتمع الدولي والمؤسسات الإنسانية بالتحرك لرفض هذا الواقع باستهداف القوافل الإنسانية”، لافتا “لهذا السبب تعجز المؤسسات عن إدخال المساعدات الإنسانية إلى محافظة غزة والشمال”.

وأكدت أنه “يجب مواصلة المحاولات لإدخال المساعدات، لأن كل المستشفيات في هذه المناطق تعاني من حالة انهيار وشح بالمستلزمات الطبية والأدوية، إضافة للوقود الذي لم يدخل إلى الآن لكافة قطاع غزة، إلى جانب أنه الغذاء والماء الذي أصبح توفيره تحديا كبيرا في شمال غزة”.

وأشارت إلى أنه بسبب النقص الشديد في الوقود وعدم القدرة على توفيره خلال الأيام الماضية، قررت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إيقاف المولدات الكهربائية في مستشفى القدس بعد الساعة التاسعة من صباح اليوم الأربعاء.

كما قررت الجمعية “إيقاف قسم العمليات الجراحية، بالإضافة إلى الاعتماد على أسطوانات الأكسجين وإيقاف محطة توليد الأكسجين في الفترة الحالية، إلى جانب عدم تشغيل المولد الكبير والاعتماد على الصغير”.

ومنذ 32 يوما، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، قتل فيها 10 آلاف و328 فلسطينيا، بينهم 4237 طفلا و2719 سيدة، وأصاب نحو 26 ألفا، كما قتل 163 فلسطينيا واعتقل 2215 في الضفة الغربية، بحسب مصادر رسمية.

(الأناضول)

In Gaza there is no time to grieve, only to survive.

The human suffering we have seen unfold is devastating.

We call on the sides to respect their obligations under international humanitarian law and protect civilians from harm. pic.twitter.com/of86IYdMNv

— ICRC (@ICRC) November 7, 2023