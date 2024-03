الصليب الأحمر: لا يكاد يوجد أي طعام بغزة والأطفال يعانون الجوع- (تدوينة)

جنيف: حذر الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر من أنه “لا يكاد يوجد أي طعام” في غزة وأن ملايين الأشخاص عرضة لخطر الجوع.

جاء ذلك في منشور عبر منصة “إكس”، الثلاثاء، حول الوضع الإنساني المتردي في قطاع غزة المحاصر الذي يتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة.

وقال الاتحاد في منشوره “لا يكاد يوجد أي طعام في غزة، ويعاني الأطفال من سوء التغذية ويواجه بعضهم الجوع”.

وأشار إلى أن ملايين الأشخاص عرضة لخطر الجوع، وثمة حاجة إلى إيصال المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة بسرعة ودون عوائق.

In #Gaza:

– There is barely any food available.

– Children are suffering from malnutrition, with some facing starvation.

– Millions of lives are at risk of hunger.

An increased, rapid and unimpeded passage of humanitarian aid is needed now. pic.twitter.com/NOIsl2vDwm

— IFRC (@ifrc) March 19, 2024