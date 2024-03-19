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الصليب الأحمر: لا يكاد يوجد أي طعام بغزة والأطفال يعانون الجوع- (تدوينة)

19 - مارس - 2024

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جنيف: حذر الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر من أنه “لا يكاد يوجد أي طعام” في غزة وأن ملايين الأشخاص عرضة لخطر الجوع.

جاء ذلك في منشور عبر منصة “إكس”، الثلاثاء، حول الوضع الإنساني المتردي في قطاع غزة المحاصر الذي يتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة.

وقال الاتحاد في منشوره “لا يكاد يوجد أي طعام في غزة، ويعاني الأطفال من سوء التغذية ويواجه بعضهم الجوع”.
وأشار إلى أن ملايين الأشخاص عرضة لخطر الجوع، وثمة حاجة إلى إيصال المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة بسرعة ودون عوائق.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين أول 2023 تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا بالبنية التحتية، وهو ما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة “الإبادة الجماعية”.

وتقيّد إسرائيل وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، مما تسبب في شح إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود وأوجد مجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، في ظل وجود حوالي مليوني نازح في القطاع المحاصر منذ 17 عاما.

(الأناضول)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    مارس 19, 2024 الساعة 7:10 م

    حقيقة بشعة جدا جدا جدا، ألا لعنة الله على عصابة البيت الأسود الصهيوني الأمريكي التي تحمي عصابة الشر الصهيونية التي عاثت سفكا بدماء الفلسطينيين منذ 1948 ✌️🇵🇸

    رد

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