الصليب الأحمر يرسل 5 آلاف كيس للجثث إلى ليبيا

جنيف: توجهت طائرة تحمل 5 آلاف كيس للجثث، اليوم الجمعة، إلى ليبيا، في الوقت الذي تسابق فيه فرق الإنقاذ الزمن، في أعقاب الفيضانات المدمرة التي ضربت المناطق الواقعة شرق البلاد والتي مزقتها النزاعات وتسببت في فوضى عارمة.

وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر على منصة “إكس” للتواصل الاجتماعي، إن “الطائرة أقلعت من جنيف متوجهة إلى مدينة بنغازي بشرق ليبيا”.

وتسببت الفيضانات العارمة، جراء هبوب عاصفة قوية، بشرق ليبيا، نهاية الأسبوع، في وقوع أضرار جسيمة لمدينة درنة الليبية الساحلية، وسط مخاوف من ارتفاع عدد الضحايا لنحو 20 ألف.

وانهار سدّان في الجبال في مدينة درنة، ما أثار اتهامات بالإهمال المستمر وعدم إجراء الصيانة اللازمة منذ سنوات.

كان رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي قد أعلن يوم الاثنين الماضي أن مناطق برقة وخاصة درنة وشحات والبيضاء منطقة منكوبة، مطالبا الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية بتقديم الدعم في جهود الإنقاذ البحري لانتشال الضحايا والمساعدة في إنقاذ الناجين وتأمين الإمدادات الضرورية لهم.

وأطلق أمس الخميس، مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية وشركاؤه نداء عاجلا بقيمة 4ر71 مليون دولار، لتلبية الحاجات العاجلة لليبيين الذين يعانون من الفيضانات المدمرة.

(د ب أ)