“الصليب الأحمر” يطالب بحماية “العمل الإنساني” في غزة

غزة: طالبت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، مساء الأربعاء، بحماية “العمل الإنساني” في غزة والعاملين في إطاره، وذلك خلال الحرب المستمرة التي تشنها إسرائيل على القطاع منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وقالت اللجنة في بيان وصل الأناضول: “حماية العاملين في المجال الإنساني وحماية المركبات والمباني المُستخدمة في العمل الإنساني واجبة أثناء النزاع”.

وأضافت: “هم موجودون لتقديم المساعدة المنقذة للحياة ويجب أن يكونوا قادرين على أداء عملهم بأمان”.

ويصعد الجيش الإسرائيلي من استهدافه للمؤسسات والمراكز العاملة في المجال الإنساني، من مستشفيات ومجمعات ومراكز طبية، في مناطق شمالي وجنوبي القطاع.

ومؤخرا، شهدت المناطق المحيطة بمستشفى الأمل التابعة لجمعية الهلال الأحمر والفلسطيني ومجمع ناصر الطبي بمدينة خان يونس (جنوب)، غارات إسرائيلية عنيفة خلفت شهداء ومصابين، وأثارت الذعر في صفوف المرضى والجرحى، والمواطنين والنازحين في الخارج.

وفي وقت سابق الأربعاء، بثت جمعية الهلال الأحمر على منصة “إكس”، مقطع فيديو قالت إنه لـ “مشاهد الرعب والهلع عقب قصف الاحتلال أمام مبنى مستشفى الأمل التابع للجمعية في خان يونس، وعشرات الشهداء والجرحى”.

كما استهدفت الآليات المدفعية الإسرائيلية، الثلاثاء، الطوابق العلوية في مقر جميعة الهلال الأحمر الفلسطيني في خان يونس، ما أسفر عن إصابة عدد من النازحين المتواجدين في المبنى، بحسب بيان صدر عن الجمعية.

ومنذ 7 أكتوبر، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة خلّفت حتى الأربعاء، 21 ألفا و110 من الشهداء و55 ألفا و243 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.

(الأناضول)