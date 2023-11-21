هنية: نقترب من التوصل لاتفاق هدنة وسلمنا ردنا لقطر والوسطاء

غزة: أكد رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية “حماس” إسماعيل هنية أن التوصل إلى اتفاق هدنة مع إسرائيل بات وشيكا.

وقال هنية في بيان مقتضب نشرته منصة حماس على تلغرام، فجر الثلاثاء، “سلمت الحركة ردها للإخوة في قطر والوسطاء ونحن نقترب من التوصل لاتفاق الهدنة”، دون مزيد من التفاصيل.

بدوره، أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس، عزت الرشق، أن قطر هي من ستعلن عن اتفاق الهدنة مع إسرائيل، المرتقب الكشف عن تفاصيله خلال الساعات المقبلة.

وقال في تصريحات لقناة الجزيرة اليوم الثلاثاء: “الآن الأمر منوط بالأشقاء في قطر وهم الذين سيعلنون عن اتفاق الهدنة مع إسرائيل وتفاصيله”.

وأضاف: “تفاصيل اتفاق الهدنة المرتقب سيتم الكشف عنها خلال الساعات المقبلة”.

وتابع: “الاتفاق يتكلم عن وقف إطلاق نار مقابل دخول مساعدات والإفراج عن أسرى نساء وأطفال من الجانبين”.

https://twitter.com/AJA_Egypt/status/1726831254148890899

وفي سياق متصل، أعلن الصليب الأحمر، الإثنين، أن رئيسته سافرت الى قطر حيث التقت رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية “لمناقشة مسائل إنسانية تتصل بالنزاع المسلح في اسرائيل وغزة”.

وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في بيان إن “الرئيسة ميريانا سبولياريتش التقت رئيس المكتب السياسي لحماس اسماعيل هنية، وفي شكل منفصل السلطات في دولة قطر”.

وتأتي الزيارة غداة إعلان قطر التي تقود وساطة للإفراج عن المحتجزين في قطاع غزة، أنه لا تزال هناك تحديات “بسيطة” و”لوجستية” أمام التوصل إلى اتفاق.

بحسب اللجنة الدولية للصليب الأحمر، تندرج زيارة سبولياريتش في إطار جهود لإجراء “مناقشات مباشرة مع جميع الأطراف لتعزيز احترام القانون الدولي الإنساني”.

وشدّدت الهيئة على أن رئيستها التقت أيضا “في مناسبات عدّة في الأسابيع الأخيرة عائلات الرهائن المحتجزين في غزة، فضلا عن كبار المسؤولين الإسرائيليين والفلسطينيين”.

وفي هذا الصدد “تصر اللجنة الدولية على السماح لفرقها بزيارة الرهائن من أجل ضمان سلامتهم وإعطائهم الأدوية، ولكي يتمكن الرهائن من التواصل مع عائلاتهم”.

وتابع البيان “يجب التوصل إلى اتفاقات تسمح للجنة الدولية بالقيام بعملها بشكل آمن. لا يمكن للجنة الدولية للصليب الأحمر دخول الأماكن التي يحتجز فيها الرهائن بالقوة، كما أننا لا نعرف مكان تواجدهم”.

(وكالات)