هنية: نقترب من التوصل لاتفاق هدنة وسلمنا ردنا لقطر والوسطاء

غزة: أكد رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية “حماس” إسماعيل هنية أن التوصل إلى اتفاق هدنة مع إسرائيل بات وشيكا.
وقال هنية في بيان مقتضب نشرته منصة حماس على تلغرام، فجر الثلاثاء، “سلمت الحركة ردها للإخوة في قطر والوسطاء ونحن نقترب من التوصل لاتفاق الهدنة”، دون مزيد من التفاصيل.
بدوره، أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس، عزت الرشق، أن قطر هي من ستعلن عن اتفاق الهدنة مع إسرائيل، المرتقب الكشف عن تفاصيله خلال الساعات المقبلة.
وقال في تصريحات لقناة الجزيرة اليوم الثلاثاء: “الآن الأمر منوط بالأشقاء في قطر وهم الذين سيعلنون عن اتفاق الهدنة مع إسرائيل وتفاصيله”.
وأضاف: “تفاصيل اتفاق الهدنة المرتقب سيتم الكشف عنها خلال الساعات المقبلة”.
وتابع: “الاتفاق يتكلم عن وقف إطلاق نار مقابل دخول مساعدات والإفراج عن أسرى نساء وأطفال من الجانبين”.
https://twitter.com/AJA_Egypt/status/1726831254148890899
وفي سياق متصل، أعلن الصليب الأحمر، الإثنين، أن رئيسته سافرت الى قطر حيث التقت رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية “لمناقشة مسائل إنسانية تتصل بالنزاع المسلح في اسرائيل وغزة”.
وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في بيان إن “الرئيسة ميريانا سبولياريتش التقت رئيس المكتب السياسي لحماس اسماعيل هنية، وفي شكل منفصل السلطات في دولة قطر”.
وتأتي الزيارة غداة إعلان قطر التي تقود وساطة للإفراج عن المحتجزين في قطاع غزة، أنه لا تزال هناك تحديات “بسيطة” و”لوجستية” أمام التوصل إلى اتفاق.
بحسب اللجنة الدولية للصليب الأحمر، تندرج زيارة سبولياريتش في إطار جهود لإجراء “مناقشات مباشرة مع جميع الأطراف لتعزيز احترام القانون الدولي الإنساني”.
وشدّدت الهيئة على أن رئيستها التقت أيضا “في مناسبات عدّة في الأسابيع الأخيرة عائلات الرهائن المحتجزين في غزة، فضلا عن كبار المسؤولين الإسرائيليين والفلسطينيين”.
وفي هذا الصدد “تصر اللجنة الدولية على السماح لفرقها بزيارة الرهائن من أجل ضمان سلامتهم وإعطائهم الأدوية، ولكي يتمكن الرهائن من التواصل مع عائلاتهم”.
وتابع البيان “يجب التوصل إلى اتفاقات تسمح للجنة الدولية بالقيام بعملها بشكل آمن. لا يمكن للجنة الدولية للصليب الأحمر دخول الأماكن التي يحتجز فيها الرهائن بالقوة، كما أننا لا نعرف مكان تواجدهم”.
(وكالات)
المقاومة الفلسطينية المسلحة “حماس” وباقي الفصائل الثورية لن تهزم، اما جيش الاستيطان المدجج باعتى الاسلحة واحدثها وأكثرها دمارا فإنه لن يحقق انتصارات مهما كانت جزئية، هذه سنة التاريخ، فالفلسطيني صاحب حق، وفي أرضه، والمستوطن عابر مؤقت لايملك حقا في الاستيطان، وفوق هذا وذاك، فإن ايمان الفلسطيني بارضه وحقه وشعبه، سلاح لايعرف قيمته المستوطن. اذهب الى فلسطين المحتلة في اي يوم فإنك ترى سائق الباص وعامل المحلات التجارية وقاطع التذاكر… الخ وحتى الجنود في اجازاتهم الاسبوعية مدججين الأسلحة المسدسات رعبا وخوفا، وانت صاحب الحق ذو السحنة الغريبة ستكون مستهدفا وخاضعا للرقابة أينما تجولت. ورغم ذلك ينتابك شعور وطني بالإيمان بهذه الأرض والشعب.
كم انتم كبار شامخين يا فرسان الأقصى .
طوفان الأقصى غسل وجه الغرب المنافق والمنافقين العرب .
قال اليونيسيف والصليب الأحمر قال وهي حرب صليبصهيونية شيطانية .
عالم دو وجهين
ما انقطع الخير من أمتنا العربية ، لا زالت قطر القلب الحكيم في هده الامة ، والبركة والعون الغير المنقطع من السعودية أرض الحرمين الشريفين تم تحية الى الاردن الهاشمية ومصر امة هده العروبة ودولة الامارات المتحدة الشقيقة مرورا بسلطنة البحر و اللؤلؤ عمان وأحبتنا من كل من الكويت العزيزة وارض البحرين الشقيقة وكدلك من غرب الامة من أرض الشهداء الجزائر وصولا الى مملكتنا المغرب والجارة موريتانيا والشكر الجزيل للبنان وبغداد الرافدين وعاصمة الشام سوريا واليمن الابية فحملهم تقيل ولا ننسى كل من شقيقتنا الجريحة ليبيا و تونس الخضراء بلاد ابو القاسم وعدرا للسودان فيكفيهم الله شر القتال والفتن وكدلك تحية وسلام دائم الى إخواننا من جزر القمر والصومال وجيبوتي كلهم إخوتنا في الدين .وأخيرا رسالة سلام الى ابو هنية والسنوار وابو عباس وخالد مشعل والملتم وعائلة البرغوتي وكل فلسطين ولا حرج ان ادكر من أولئك كل دعاة الحق والسلام .
جهود قطر تحسب لها، ولكن ماذا تفعل قطر، وعرب التطبيع والتنسيق لايزالون يوالون عصابة بنغفير وسموتريتش و على رأسهم الفاسد الكاذب المخادع قاتل الفلسطينيين النتن ياهو و زبانيته من الأمريكان يا هامان، وسبحان المنتقم الجبار الذي يمهل ولا يهمل 🇵🇸✌️🔥🕸️🔥🔥🔥🔥🔥🔥
بعد الخراب والدمار وموت الآلاف من الفلسطينيين والبكاء والصراخ والمظاهرات لإيقاف الحرب. العربان سيهتفون بأنهم انتصروا ودمروا المعتدي. عقل يابس ومتخلف.