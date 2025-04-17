الصليب الأحمر يعلن استهداف مكتب تابع له في غزة- (تدوينة)

جنيف: أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الخميس أنّ أحد مقارها في قطاع غزة تعرّض لأضرار جراء استهدافه بجسم متفجّر، في ثاني حادث من نوعه خلال ثلاثة أسابيع.

وأعربت اللجنة في منشور على منصة إكس، عن “غضبها الشديد لاستهداف مقرّ لها في غزة في 16 نيسان/أبريل وإلحاق أضرار به بجسم متفجّر”. ولم تُشر إلى الجهة المسؤولة عن الهجوم. وكانت قذيفة متفجّرة قد أصابت مقرا آخر تابعا للمنظمة في القطاع الفلسطيني في 24 آذار/مارس.

تُعرب اللجنة الدولية عن غضبها الشديد لتعرض أحد مقرّاتها في غزة للإصابة بجسم متفجّر في 16 نيسان/أبريل، ما أدى إلى تضرره.

ويُذكر أن هذه الحادثة هي الثانية من نوعها خلال ثلاثة أسابيع؛ فقد تعرّض مقرّ آخر لها في المنطقة للإصابة بقذيفة دبابة في 24 آذار/مارس. pic.twitter.com/xjwfdepoGf — اللجنة الدولية (@ICRC_ar) April 17, 2025

(أ ف ب)