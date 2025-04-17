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الصليب الأحمر يعلن استهداف مكتب تابع له في غزة- (تدوينة)

منذ ساعة واحدة

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جنيف: أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الخميس أنّ أحد مقارها في قطاع غزة تعرّض لأضرار جراء استهدافه بجسم متفجّر، في ثاني حادث من نوعه خلال ثلاثة أسابيع.

وأعربت اللجنة في منشور على منصة إكس، عن “غضبها الشديد لاستهداف مقرّ لها في غزة في 16 نيسان/أبريل وإلحاق أضرار به بجسم متفجّر”. ولم تُشر إلى الجهة المسؤولة عن الهجوم. وكانت قذيفة متفجّرة قد أصابت مقرا آخر تابعا للمنظمة في القطاع الفلسطيني في 24 آذار/مارس.

(أ ف ب)

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