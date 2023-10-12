الصليب والهلال الأحمران: قطاع غزة مغلق والسكان عاجزون عن الحركة

جنيف: قال متحدث الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر توماسو ديلا لونغا، إن “قطاع غزة مغلق من (قبل إسرائيل) والناس لا يستطيعون التحرك حتى لو أرادوا ذلك”.

جاء ذلك في تصريح أدلى به لونغا لمراسل الأناضول، الخميس، تطرق فيه إلى التصعيد العسكري بين إسرائيل والفلسطينيين والوضع الإنساني في قطاع غزة.

وأشار المسؤول إلى مقتل 5 من أعضاء شبكة الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، وأعرب عن أسفه حيال ذلك.

ومنذ السبت، تواصل المقاتلات الإسرائيلية شن غاراتها على مناطق متفرقة من القطاع، أسفرت عن دمار هائل بالمقدرات المدنية وخسائر كبيرة بالأرواح ونزوح مئات الآلاف من السكان.

وأضاف لونغا: “هذا الوضع هو تذكير واضح بأهمية دعوتنا لجميع الأطراف إلى احترام وحماية المدنيين والعاملين في مجال الرعاية الصحية. هذه هي أولويتنا الآن”.

ودافع عن حرية الراغبين في حرية التحرك والتنقل، قائلا: “المشكلة الآن هي أن قطاع غزة مغلق والناس لا يستطيعون التحرك حتى لو أرادوا ذلك، هذا سبب آخر لدعوة الأطراف إلى حماية المدنيين”.

وفيما يتعلق بإمكانية حدوث هجرة جماعية يُجبر فيها سكان غزة على مغادرة منطقتهم ويُمنعون من العودة، قال لونغا: “لا أرغب في التكهن بالعواقب المحتملة على المدى الطويل، مثل التأثير على اللاجئين وتدفقات الهجرة”.

وفجر السبت، أطلقت حركة “حماس” وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية “طوفان الأقصى”، ردا على “اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة”.

في المقابل، أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية “السيوف الحديدية”، ويواصل شن غارات مكثفة لليوم الخامس على التوالي على مناطق عديدة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.

ومنذ بدء المواجهة، أعلنت إسرائيل تشديد الحصار على قطاع غزة وقطع الكهرباء والوقود ومنع إدخال المواد الغذائية والوقود والمساعدات له، فيما طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إسرائيل الإثنين، باحترام القانون الدولي الإنساني، والسماح لمنظمته بتأمين المساعدات للاستجابة لحاجات القطاع.

(الأناضول)