الصناعيون الأتراك يرون آفاقاً جديدة لتعزيز صادراتهم إلى سوريا والمساهمة في عمليات إعادة إعمارها

غازي عنتاب – الأناضول: مع عودة الاستقرار تدريجياً إلى سوريا عقب انهيار النظام السابق تتجه الأنظار إلى العلاقات الاقتصادية بين تركيا وسوريا، وسط توقعات بطفرة تجارية تسهم في تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.

وتبرز منطقة جنوب شرق الأناضول، بثقلها الصناعي والتجاري، كواجهة أساسية لتعزيز الصادرات التركية ودعم جهود إعادة إعمار سوريا.

وبفضل الروابط التاريخية بين البلدين، إلى جانب الطلب الكبير على المنتجات التركية في الأسواق السورية، فإن المتوقع أن تلعب تركيا دوراً محورياً عمليان إعادة الإعمار. ويبرز قطاع الصادرات كحجر أساس في هذا الخصوص، مع توقعات بزيادة كبيرة في حجم التبادل التجاري بين البلدين.

ويرى اتحاد المُصَدِّرين في منطقة جنوب شرق الأناضول أن المرحلة المقبلة ستكون «غنية بفرص اقتصادية غير مسبوقة». وتشير بيانات الاتحاد إلى أن حجم الصادرات من المنطقة إلى سوريا قبل الثورة في عام 2010 كان نحو 224.3 مليون دولار سنوياً، بينما ارتفع إلى 594.5 مليون دولار خلال الأشهر الـ11 الأولى من عام 2024.

وقال رئيس الاتحاد، أحمد فكرَت كيلجي، إن التطورات الأخيرة في سوريا تفتح آفاقا إيجابية كبيرة أمام الشعبين التركي والسوري. وأشار إلى الروابط التاريخية والاجتماعية القوية بين تركيا وسوريا، مؤكداً أن مدينتي حلب السورية وغازي عنتاب التركية تشكلان نموذجاً للعلاقات التجارية والصناعية المتجذرة التي استمرت لعقود طويلة.

وأضاف أن «تركيا مستعدة لتكون شريكاً اقتصادياً رئيسياً في إعادة إعمار سوريا»، مشدداً على أن «التنوع الصناعي في منطقة جنوب شرق الأناضول يمكن أن يلبي احتياجات سوريا في مختلف القطاعات».

وأوضح كيلجي أن الخطة الأولية لتعزيز العلاقات التجارية بين البلدين تتمثل في «رفع حجم صادرات منطقته إلى سوريا إلى أكثر من مليار دولار» سنوياً، مع توقعات باستمرار ارتفاع الرقم مع تطور العلاقات الاقتصادية.

وتابع القول «الاستثمارات والإنتاج الذي سيقوم به رجال الأعمال السوريون في بلادهم من شأنه أن يسهم في زيادة الصادرات التركية».

من جانبه، قال رئيس اتحاد مُصَدِّري الحبوب والبقوليات والبذور الزيتية في تركيا، جلال قادوأوغلو، إن قيمة صادرات القطاع خلال العام الجاري بلغت 3.1 مليار دولار، منها 250 مليون دولار عائدات الصادرات إلى السوق السورية. وأضاف «نتوقع أن تصل صادراتنا إلى سوريا في هذا القطاع إلى نحو 600 مليون دولار في المستقبل القريب»، موضحاً أن «المنتجات التركية تحظى بتقدير كبير في سوريا بفضل جودتها وسهولة وصولها».

وقال أيضاً «سوريا الجديدة ستشهد استثمارات صناعية وإنتاجية كبيرة. ورجال الأعمال في مدن هطاي وغازي عنتاب وشانلي أورفة لديهم الإمكانيات والخبرات اللازمة لتلبية تلك الاحتياجات».

وختم قادو أوغلو قائلا «إلى جانب زيادة الصادرات، ستتاح فرص استثمارية جديدة لرجال الأعمال الأتراك في سوريا، فتركيا تمتلك الخبرات والقدرات لتحقيق نجاحات تجعلها مؤهلة للعب دور محوري في إعادة بناء سوريا».