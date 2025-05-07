«الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي» يتعهد بإعادة العمل في لبنان

بيروت – الأناضول: قال بدر محمد السعد، رئيس «الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي» أمس الأربعاء إن هدف زيارته الحالية إلى لبنان هو «إعادة تحريك العمل الإنمائي الممول من الصندوق بعد توقف استمر لسنوات».

تصريحات السعد جاءت خلال لقائه الرئيس اللبناني جوزاف عون، في قصر الرئاسة شرق بيروت، وفق بيان للرئاسة اللبنانية.

وأبدى السعد التزام الصندوق بتنفيذ القروض المعطاة للبنان، موضحاً أن «الأولوية هي للقروض الإنمائية، ولاسيما في مجالي التعليم والصحة».

وقال السعد إنه تحدث مع الرئيس عون عن «استعداد الصندوق لتقديم قروض ميسرة من أجل إعادة نشاطه في لبنان».

ورغم التحديات السياسية والاقتصادية التي واجهها لبنان، لم يقطع الصندوق علاقته به، بل شهدت العلاقات بين الجانبين فتوراً مؤقتاً، حيث لم يقم الصندوق بزيارات رسمية إلى لبنان منذ مارس/آذار 2023.

إلا أن العلاقة عادت إلى مسارها الطبيعي مع زيارة السعد، في خطوة تؤكد التزام الصندوق بدعم لبنان في مسيرته التنموية.

من جهته، أبلغ عون السعد أن الظروف الصعبة التي مرت على لبنان وتعرقل العمل الإنمائي والإعماري «باتت وراءنا».

وأضاف: «نتطلع إلى الايام الآتية بكثير من التفاؤل، لأننا مصممون على إعادة بناء الدولة وفق أسس جديدة، أبرزها الإصلاحات الاقتصادية والمالية». وأكد الرئيس عون على أن «المرحلة المقبلة تحتاج إلى دعم ومساندة الدول العربية الشقيقة التي طالما وقفت إلى جانب لبنان وشعبه».

وتقدّر محفظة استثمارات الصندوق السابقة في لبنان بنحو ملياري دولار، شملت مشاريع بارزة مثل نقل مياه نهر الليطاني واستصلاح آلاف الهكتارات من الأراضي الزراعية، إضافة إلى إنشاء الحرم

الجامعي للجامعة اللبنانية الذي يضم 12 كلية.

تراجع معظم بورصات الخليج بعد نتائج ضعيفة للشركات

دبي – رويترز: أغلقت معظم أسواق الأسهم الخليجية على انخفاض أمس الأربعاء عقب سلسلة من النتائج الضعيفة للشركات، بينما انصب التركيز أيضاً على مفاوضات التجارة بين الولايات المتحدة والصين وقرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة المرتقب.

وتراجع المؤشر السعودي 0.3 في المئة، متأثراً بانخفاض سهم «مصرف الراجحي» واحداً في المئة، وتراجع سهم «شركة الاتصالات المتنقلة» 8.3 في المئة. وجاءت نتائج شركة الاتصالات دون توقعات المحللين لأرباح الربع الأول.

وهبط سهم شركة «مجموعة صافولا» بأكثر من سبعة في المئة، عقب انخفاض حاد في الأرباح الفصلية.

وفي سياق آخر، هوى سهم «شركة لجام للرياضة» 10 في المئة- إلى الحد الأقصى أمسي- بعد أن أعلنت عن انخفاض 25 في المئة تقريباً في أرباح الربع الأول.

ونزل مؤشر سوق دبي الرئيسي 0.3 في المئة، مع خسارة سهم شركة التطوير العقاري الرائدة «إعمار» 1.5 في المئة.

وفي أبوظبي، انخفض المؤشر الرئيسي 0.1 في المئة.

وانخفض المؤشر القطري 0.1 في المئة، مع تراجع سهم «مصرف قطر الإسلامي» 1.4 في المئة.

وصعد المؤشر الرئيسي بالبحرين 0.2 في المئة، وصعد المؤشر الرئيسي في سلطنة عمان 0.3 في المئة.

وخارج منطقة الخليج، انخفض مؤشر الأسهم القيادية المصري 1.4 في المئة بفعل تراجع معظم أسهمه، ومنها سهم «البنك التجاري الدولي» الذي نزل 2.3 في المئة.