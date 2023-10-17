الصواريخ الإسرائيلية تقتل طفلين قبل شربة الماء الأخيرة

دير البلح: قتلت الصواريخ الإسرائيلية الطفلين محمد يوسف الشاويش (9 سنوات)، وشقيقته غزل (13عامًا) أثناء محاولتهما نقل غالون مياه من محيط منزلهما في بلدة جحر الديك الحدودية وسط شرق غزة.

ويقول والدهما: “سمعت صوت قصف قريب جدا من منزلنا، فسألتني زوجتي أين الأولاد، أشرت بيدي وقلت هنا، وعندما استدرت لم أجدهما، فركضت أسفل المنزل فوجدتهما شهداء”.

وأضاف وهو يتحدث بحرقة: “أريد أن أموت معهم، ليس بمقدوري تحمل ما حدث، هذه أهداف إسرائيل التي تتحدث عنها (قتل الأطفال)”.

ويردف الشاويش: “ذهبنا لتعبئة الماء بسبب الأضرار المادية التي لحقت ببراميل المياه أعلى المبنى السكني الذي أقطنه والطائرات الحربية الإسرائيلية ترانا بشكل واضح وتعرف بشكل لا شك فيه من نحن”.

وتابع: “ذهبت مع أولادي للتعبئة وفي أيدينا غالونات مياه، وبعد التعبئة بلحظات ووصولي إلى المنزل سمعت صوت القصف ما أدى لاستشهاد أطفالي على الفور؛ ولم أصدق ما حدث؛ أنا ما زلت في حالة صدمة كبيرة”.

ولليوم الحادي عشر يواصل الجيش الإسرائيلي استهداف قطاع غزة بغارات جوية مكثفة دمّرت أحياء بكاملها وأسقطت آلاف الشهداء والجرحى في صفوف المدنيين الفلسطينيين.

(الأناضول)