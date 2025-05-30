الصوت الإذاعي مؤلّفا لقلوب الشعوب

كلما رحل أحد فرسان الثقافة أو الفن انبعثت إشارات مطمئنة بعض الشيء على استمرار وجود نوع من الوعي المشترك أو الذاكرة الجماعية المعتصمة بقدر من الثوابت والقيم. وقد كان من أحدث هذه المناسبات في تونس وفاة الممثل المثقف فتحي الهداوي أواخر العام الماضي ووفاة المذيع المحبوب عادل يوسف أوائل هذا الشهر.

لم يقيض لي اللقاء بفتحي الهداوي رحمه الله إلا مرة واحدة. كان ذلك في الدوحة عام 2006 أو 2007. وأذكر أنه روى لي شواهد عن رفعة أساليب عمل أهل المسرح والسينما في أوروبا وعظم شأن الفن والفنانين عندهم. وكان مما أخبرته به أننا تقابلنا في منتصف الثمانينيات في تونس العاصمة مقابلة عابرة. كنت جالسا في مقهى الأنترناسيونال، في شارع الحبيب بورقيبة، مع المفكر أبي يعرب المرزوقي وزميلين له من أساتذة الفلسفة، فإذا بفتحي الهداوي، وكان لمّا يَصِرْ معروفا بعد، يأتي ويسلم على أبي يعرب ويقول له: لقد كنت من تلامذتك في معهد ابن شرف، وإني لأرجو أن تشرفني بحضور أحد عروض مسرحية «عرب» التي أمثل فيها. وقدم له منشورا تعريفيا بتلك المسرحية الباهرة التي أخرجها الفاضل الجعايبي ومثل فيها نجوم الفن المسرحي التونسي، من أمثال فاضل الجزيري وجليلة بكار. وفي العقود التالية صار الهداوي وجها مألوفا في البلاد العربية بفضل مشاركته في مسلسلات تاريخية ناجحة مثل «عمر» و»الحسن والحسين» و»الحجاج» و»المرابطون والأندلس». كما مثل في مسلسلات تونسية كثيرة يبقى أفضلها عندي «قمرة سيدي المحروس» الذي يروي صفحة من تاريخ تونس في الأربعينيات. ومن المشاهد التي تتواتر في المسلسل مشهد رواد المقهى وهم يتحلّقون لسماع أنباء المعارك بين الجيوش العربية والعصابات الصهيونية يتلوها من راديو «هنا لندن» المذيع الفلسطيني منير شما الذي كان له مع بلادهم، ومع الإذاعة التونسية بعد الاستقلال، قصة حب ووفاء.

كانت الإذاعة في ذلك الزمن «ملكة وسائل الإعلام» بحق. وسيلة بث جماهيري في الظاهر، ولكنها وسيلة مناجاة حميمَة في الجوهر

أما «كروان الإذاعة التونسية» بلا منازع فهو المذيع عادل يوسف الذي ظل يشدو طيلة نصف قرن بعذب صوته ويتعهد جمهور الصباح والمساء بالكلم القيّم والإلقاء الأصيل. بدأ رحمه الله حياته الإذاعية عام 1959 بالمشاركة في تقديم برنامج «مرادفات» للشاعرة المُجيدة زبيدة بشير التي كان الزعيم بورقيبة معجبا بها إلى حد أن قال لها ما معناه: ربما يكون شأني معك مثل شأن سيف الدولة مع المتنبي، حيث ما كان ليبقى للحمداني ذكر عبر القرون لولا أنه حظي بأنْ أظلّه زمانُ أبي الطيب، وهكذا ربما يأتي في قادم الدهر من يقول لقد عاش بورقيبة في زمن زبيدة بشير!

كما كان عادل يوسف يرصع بصوته النديّ مقاطع المختارات الأدبية والشعرية في برامج تسجيلية كثيرة، مثل «أغنية وقصيد» لشاعر القيروان جعفر ماجد و»نقوش على سطح الذاكرة» لبوراوي بن عبد العزيز. وقدم الكروان برامج مهمة أخرى، مثل «إشراقة الصباح» و»عبرة ونغم». إلا أن أبرز ما جعل صوته يبقى خالدا في الوجدان العام هو أن العائلات التونسية كانت تبتهج باستقباله ضيفا مبجلا ساعة الإفطار البهيجة. ذلك أنه ظل يرافقهم ويزف إليهم بشائر الغروب، «رمضان ملء قلوبنا»، طيلة أربعين سنة. ومن تفاصيل سيرة عادل يوسف أنه مصري الأب تونسي الأم. حكمت سلطات الاحتلال الفرنسي على جده التونسي مختار العيّاري بالنفي عقابا له على نضاله النقابي بجانب الزعيم محمد علي الحامّي، فلجأ إلى الإسكندرية مع ابنته التي تزوجت بعدها رجلا من بلدة سوهاج، فكان مولد ابنهما أواخر عام 1939.

وبعد، فقد أحب التونسيون أصوات مذيعين متميزين آخرين مثل عبد العزيز العروي، ونجوى إكرام، ومليكة بالخامسة، والسيدة علياء ببّو، وصالح جغام، والبشير رجب، ونجيب الخطاب؛ ومذيعين رياضيين مثل الطاهر مبارك، وعبد المجيد المسلاّتي، ومحمد بوغنيم، ومحمد المؤدب. أما في البث الفرنسي فقد أحب الجمهور الوفي أصوات حمادي بن مبروك، والحبيب بلعيد، وهيكل بوزويتة، ونائلة الشحيمي، ودنيا الشاوش، وخالد التركي، وخليل الياتوجي الذي لا ريب عندي أنه أحسن مذيعي ذلك الجيل صوتا.

كانت الإذاعة في ذلك الزمن «ملكة وسائل الإعلام» بحق. وسيلة بث جماهيري في الظاهر، ولكنها وسيلة مناجاة حميمَة في الجوهر. ولقد كان لهذه العلائق الوجدانية الوشيجة بين الإذاعة ومستمعيها الأوفياء نظائر في كل قُطر عربي إلى حد يجيز القول إن أصوات الإذاعات الوطنية قد كانت بالفعل أحد أقوى عوامل التأليف بين قلوب أبناء البلد.