«الصوت اليهودي من أجل السلام» تدعو واشنطن لوقف دعم إسرائيل

لندن ـ «القدس العربي»: رحّبت منظمة «الصوت اليهودي من أجل السلام» بقرار محكمة العدل الدولية الطلب من إسرائيل اتخاذ إجراءات احترازية لمنع جريمة الإبادة في قطاع غزة. وقالت المنظمة، التي تعتبر أكبر تجمع لليهود التقدميين المعادين للصهيونية في العالم، في بيان أصدرته أمس الجمعة، إنها ترحب «بفوز جنوب إفريقيا» في المحكمة وتجدد دعوتها لوقف فوري لإطلاق النار.

وجاء في البيان «اليوم (أمس) أصدرت محكمة العدل الدولية قرارا تاريخيا، وجدت فيه أن اتهام جنوب إفريقيا لإسرائيل بارتكاب إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في غزة هو امر محتمل، وأمرت الحكومة الإسرائيلية باتخاذ جميع التدابير لمنع أعمال الإبادة».

ورحّبت المنظمة، التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها، بالقرار ودعت الولايات المتحدة الأمريكية للتوقف عن تقديم أي دعم للحكومة الإسرائيلية من سلاح وتمويل عسكري. ورأت منظمة «الصوت اليهودي من أجل السلام» أن القرار «يمثل خطوة كبيرة نحو وقف حملة الإبادة التي تنفذها حكومة إسرائيل في غزة – وندرك أن هذه هي خطوة أولى فقط».

ودعت المنظمة إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي والفصل العنصري والحصار.

وقالت إن خطوة جنوب أفريقيا «حيوية لإنقاذ وحماية حياة الفلسطينيين – ونحو بناء مستقبل مرتكز على العدالة». وأضافت: «لا حاجة لنا للمحاكم لنعرف أن الإبادة جريمة أخلاقية، لكننا بحاجة للمحاكم لفرض المُساءلة عندما تعمل حكومتنا بشكل مخزٍ على دعم وتمويل وتسليح وتأمين الحصانة لهجوم الحكومة الإسرائيلية لإبادة الفلسطينيين في غزة».