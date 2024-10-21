الصومال.. مرسوم بتعيين وزراء جدد في الحكومة

مقديشو: أصدر رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبدي بري، الإثنين، مرسوما بتعيين وزراء جدد في حكومته.

ووفق بيان صادر عن مكتب بري، فقد أصدر رئيس الحكومة مرسوما بتعيين وزراء جدد فيها، حيث “عُيّن علمي محمد نور، وزيرا للأشغال العامة خلفا للوزير عبد السلام عبد علي الذي أُقيل من منصبه”.

وأضاف البيان أن “علمي رجل غير جديد في مجلس الوزراء، حيث كان وزيرا سابقا في وزارة المالية من الحكومة الحالية”.

كما عُيّن عبد السلام عبد علي نائبا ثانيا لرئيس الوزراء، وهو منصب جديد في الحكومة الفيدرالية، ويوسف محمد آدم وزيرا للعمل والشؤون الاجتماعية، ومحمد أحمد آدم وزيرا للموانئ والنقل البحري.

ومن الوزراء الذين جرى تعيينهم: إلياس شيخ عمر أبوبكر وزير دولة لوزارة العدل والدستور، وإسماعيل شري جامع وزير دولة لوزارة البترول والمعادن، ومحمد عثمان عمر وزير دولة لوزارة شؤون المرأة والأسرة، وعيناشي يوسف حسين وزير دولة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

كما عُيّن محمد يوسف حسن وزير دولة لوزارة الثروة السمكية والاقتصاد الأزرق، ومحمد نور أبوبكر، وزير دولة لوزارة التجارة والصناعة.

ونقل البيان عن عبدي بري قوله إنه عيّن الأعضاء الجدد في حكومته بناء على مشاوراته مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود.

وتتزامن هذه التشكيلة مع مبادرة حكومية مستمرة “لتحسين الأداء، وتعزيز الفعالية في تحقيق أهداف التنمية الوطنية، في إطار إصلاح العلاقات مع أطراف المعارضة”.

(الأناضول)