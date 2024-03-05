الصومال.. مقتل 50 عنصرا من حركة الشباب في معارك مع الجيش

الصومال: قُتل أكثر من 50 عنصرا من حركة “الشباب” في عمليات مشتركة للجيش وقوات دراويش ولاية جوبا لاند بمحافظة جوبا السفلى جنوب الصومال.

جاء ذلك وفق تصريحات صحافية أدلى بها نائب وزير الإعلام للحكومة الفيدرالية عبدالرحمن يوسف العدالة، الثلاثاء، ونقلته وكالة الأنباء الرسمية الصومالية.

وقال إن “العلميات العسكرية المشتركة بين الجيش الصومالي والقوات الأمنية لولاية جوبا لاند دخلت يومها الرابع في منطقة جوبا السفلى”.

وأضاف نائب الوزير أنه “في هذه العملية قُتل أكثر من 50 من مقاتلي حركة الشباب، واعتُقل نحو 20 آخرين”.

وذكر أن “الجيش الصومالي يتعقب فلول الحركة في عمق الغابات الجنوبية وتمكن من تحرير مساحة كبيرة كانت الحركة تسيطر عليها من ولاية جوبا لاند المحلية”.

وأوضح أن “عمليات الجيش كبدت الحركة خسائر فادحة في الأرواح، بينهم مسؤولون بارزون، بعدما تمكن الجيش من تفكيك حصونهم والحُفر التي كانوا يحتمون بها”.

والإثنين، أعلن الصومال مقتل 35 عنصرا من حركة “الشباب” بينهم أجانب، في عملية عسكرية بإقليم جوبا السفلى، بعد أن أعلن الأحد مقتل 30 آخرين.

وبحسب وسائل إعلام رسمية، فإن الجيش كثف عملياته العسكرية في الأيام الأخيرة، تحسباً لبدء جولة جديدة لحملة عسكرية ضد حركة “الشباب” في الأقاليم الجنوبية، بعد إضعاف قوتها الميدانية والعسكرية وسط البلاد.

وتخوض الحكومة الصومالية منذ سنوات حربا ضد الحركة التي تأسّست مطلع عام 2004، وتتبع تنظيم القاعدة، وتبنّت تفجيرات أودت بحياة مدنيين وعناصر من الجيش والشرطة.

وطُردت حركة “الشباب” من المدن الرئيسة بين عامي 2011 و2012، إلا أنها تبقى منتشرة في مناطق ريفية واسعة.

(الأناضول)