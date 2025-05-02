 الصين: أمريكا تتطلع للتفاوض بشأن الرسوم وبابنا “مفتوح”

بكين: قالت وزارة التجارة الصينية اليوم الجمعة إن الولايات المتحدة تواصلت مع الصين سعيا لإجراء محادثات بشأن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عليها والتي تبلغ 145 بالمئة.

وأشارت الوزارة إلى أن باب بكين مفتوح للمناقشات، مما يعني احتمال تهدئة الحرب التجارية.

وذكرت الوزارة في بيان أن الولايات المتحدة ينبغي أن تستعد لاتخاذ إجراء لتصحيح الممارسات “الخاطئة” وإلغاء الرسوم أحادية الجانب. وأضافت أنه يتعين أن تظهر واشنطن “حسن النية” في المفاوضات.

وقالت وزارة التجارة “لن تنجح محاولة استغلال المحادثات ذريعة لممارسة سياسة الإملاء والابتزاز”.

وعبرت بكين صراحة عن غضبها إزاء الرسوم الجمركية التي تقول إنها بمثابة استقواء ولا يمكنها إيقاف نمو ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

ووجهت غضبها نحو حشد إدانة شعبية وعالمية للقيود التي فرضتها واشنطن على الواردات.

وفي الجانب الأمريكي، عبر مسؤولون بينهم وزير الخزانة سكوت بيسنت والمستشار الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاسيت عن أملهم في إحراز تقدم بشأن تخفيف التوترات التجارية.

وقال ترامب يوم الأربعاء إنه يعتقد أن هناك “فرصة جيدة جدا” أمام إدارته للتوصل إلى اتفاق مع الصين، وذلك بعد ساعات من دعوة الرئيس الصيني شي جين بينغ المسؤولين لاتخاذ إجراءات من أجل التأقلم مع التغيرات في المحيط الدولي من دون ذكر الولايات المتحدة صراحة.

(رويترز)