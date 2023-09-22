الصين: استئناف محادثات السلام السبيل الوحيد لتسوية الأزمة الأوكرانية

نيويورك: جددت الحكومة الصينية يوم الخميس، خلال مناقشات الجمعية العامة للامم المتحدة، دعوتها إلى إنهاء الأعمال العدائية في أوكرانيا.

وقال نائب الرئيس الصيني، هان تشينغ، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك إن “وقف الأعمال العدائية واستئناف محادثات السلام هي السبيل الوحيد لتسوية الأزمة الأوكرانية”.

وتابع هان أن بلاده تدعم كافة الجهود التي تؤدي إلى حل سلمي للأزمة الأوكرانية وتريد “مواصلة ممارسة دور بناء”.

يشار إلى أن الصين تعتبر شريك مهم لروسيا. وفي حرب أوكرانيا، تقدم بكين نفسها رسميا على أنها محايدة، لكنها تدعم جارتها.

كما أكد هان مجددا على مطالبة الصين بتايوان، قائلا إن بكين ستواصل العمل “بأقصى قدر من الإخلاص وأقصى الجهود” من أجل “إعادة التوحيد السلمي”.

يشار إلى أن تايوان الديمقراطية المتمتعة بالحكم الذاتي، والتي لم تكن أبدا جزءا من جمهورية الصين الشعبية، لديها حكومة مستقلة منذ عام 1949، لكن بكين تعتبر الجزيرة التي يبلغ عدد سكانها حوالي 23 مليون نسمة جزءا متمردا من أراضيها.

وقال هان “إن تحقيق إعادة التوحيد الكامل للصين هو طموح مشترك لجميع أبناء وبنات الأمة الصينية”.

(د ب أ)