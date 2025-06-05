اقتصاد | أسواق

الصين: الرسوم الجمركية الأمريكية على المعادن تعرقل سلسلة الإمداد

منذ 22 دقيقة

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بكين: قال الناطق باسم وزارة التجارة الصينية هي يونغ تشين، في إحاطة صحفية، إن الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة على واردات الفولاذ والألومنيوم سوف تعرقل بشدة استقرار سلسلة الصناعة العالمية.

وردا على سؤال بشأن القيود التي تفرضها الصين على صادرات المعادن الأرضية النادرة، قال المتحدث إن تدابير ضبط الصادرات الصينية تتماشى مع القانون، بحسب وكالة بلومبرغ للأنباء.

وأضاف هي يونغ أن الصين تنفذ بصرامة التزاماتها بموجب الاتفاق في الآراء الذي تم التوصل إليه في محادثات التجارة في جنيف، ولكن تدابير واشنطن الأخيرة انتهكته.

وتابع أن الصين سوف تتخذ تدابير حاسمة في حال لم تغير الولايات المتحدة النهج.

(د ب أ)

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