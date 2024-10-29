الصين: العثور على أجهزة تجسس في أعماق البحار و”منارات” توجه الغواصات

بكين: أعلنت وزارة الأمن الوطني الصينية اليوم الثلاثاء، أنها صادرت أجهزة تجسس على سطح المحيط وفي أعماق البحر، بما في ذلك “منارات” تحت الماء يمكن أن توجه عبور الغواصات الأجنبية.

وأضافت الوزارة أنها اكتشفت أجهزة كانت مخبأة في قاع المحيط، وكانت ترسل معلومات يمكن أن “تمهد مسبقا لساحة المعركة”، وذلك في مقال نشرته على حسابها الرسمي على تطبيق وي تشات، وهو تطبيق التواصل الاجتماعي الأكثر شعبية في الصين.

وقالت وزارة الأمن الوطني إن “قوات الأمن الوطني ضبطت مجموعة متنوعة من الأجهزة التقنية الخاصة المستخدمة في التجسس على المعلومات والبيانات البحرية، مخبأة في مساحات البحر الواسعة”، دون أن تحدد مكان العثور على تلك الأجهزة.

وأوضحت الوزارة أن “بعض (الأجهزة) تعمل بمثابة “عملاء سريين”، بحيث تنجرف وتطفو مع الأمواج، وتراقب الوضع في مياهنا الإقليمية في الوقت الفعلي. ويعمل البعض الآخر بمثابة “منارات” تحت الماء، توضح الاتجاه للغواصات الأجنبية التي غزت مياهنا”. ويقول محللون إن سباق التسلح بالغواصات يتصاعد بين الصين والولايات المتحدة وحلفائها، حيث تسير بكين على الطريق الصحيح للحصول على جيل جديد من الغواصات التي تعمل بالطاقة النووية والمسلحة نوويا بحلول نهاية العقد الحالي.

(رويترز)