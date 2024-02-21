الصين: الفيتو الأمريكي يجعل الوضع في غزة أكثر خطورة

بكين: قال المندوب الصيني الدائم لدى الأمم المتحدة كانغ جون، إن استخدام الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد قرار مجلس الأمن الذي يدعو إلى وقف إنساني عاجل لإطلاق النار في قطاع غزة الفلسطيني، يجعل الوضع في المنطقة أكثر خطورة.

جاء ذلك في تصريح أدلى به للصحافيين، عقب اجتماع لمجلس الأمن الدولي، مساء الثلاثاء.

وشدد على أن مجلس الأمن الدولي يجب أن يتخذ خطوات لوقف إطلاق النار في غزة، وأن هذه هي مسؤوليته القانونية.

وأعرب عن خيبة أمل بلاده إزاء استخدام واشنطن حق الفيتو ضد القرارات الداعية لوقف إطلاق النار في غزة.

وتابع قائلا: “لا يمكن للفيتو الأمريكي أن يُسكت النداء القوي لوقف إطلاق النار وإنهاء الحرب في غزة. ولا يمكن لمجلس الأمن أن يتخلى عن مسؤوليته في إقامة العدل بسبب الفيتو”.

(الأناضول)