الصين تؤكد ضرورة إقامة دولة فلسطينية مستقلة وفق مبدأ حل الدولتين

بكين: قالت الصين إن التصعيد الأخير للعنف بعد هجوم حماس على إسرائيل أظهر أن الركود طويل الأمد في عملية السلام “لا يمكن أن يستمر”، حيث أكدت دعمها لإقامة دولة فلسطينية مستقلة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، في بيان الأحد، إنه يتعين على “جميع الأطراف” التحلي بضبط النفس ووقف إطلاق النار على الفور لمنع حدوث المزيد من التدهور، بحسب وكالة بلومبرغ للأنباء.

وأضاف البيان أن السبيل الأساسي لوقف تجدد الصراع بين فلسطين وإسرائيل هو “حل الدولتين”.

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل “في حالة حرب” بعد أن أطلق مسلحون من قطاع غزة أكثر من ثلاثة آلاف صاروخ وتسللوا إلى الأجزاء الجنوبية من إسرائيل صباح السبت.

ولقي المئات من كلا الجانبين حتفهم. وتعتبر محادثات السلام حول الصراع الإسرائيلي الفلسطيني متوقفة منذ عام 2014.

وقالت الخارجية الصينية “يجب على المجتمع الدولي أن يزيد الاستثمار في القضية الفلسطينية، ويشجع على الاستئناف المبكر لمحادثات السلام بين فلسطين وإسرائيل، ويسعى إلى مسار نحو السلام الدائم”.

وأضافت الخارجية الصينية “ستواصل الصين العمل مع المجتمع الدولي لبذل جهود متواصلة لتحقيق هذه الغاية”.

وتحاول الصين تعزيز وجودها في الشرق الأوسط. وفي حزيران/ يونيو الماضي، زار رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس الصين والتقى الرئيس الصيني شي جين بينغ، الذي اقترح عقد مؤتمر دولي للسلام بشأن الصراع.

(د ب أ)